Xe máy đi vào làn ưu tiên xe đạp ở TP.HCM có bị CSGT xử phạt?

Những ngày qua, làn ưu tiên xe đạp trên tuyến Mai Chí Thọ ở TP.HCM đi vào hoạt động, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh xe máy đi tràn vào làn đường này.

Theo ghi nhận, ở những đoạn qua cầu, làn ưu tiên xe đạp được sơn đỏ nổi bật kèm biển báo "Làn đường ưu tiên xe đạp". Những đoạn trên vỉa hè có bố trí biển báo làn đường riêng cho xe đạp, các phương tiện khác không được lưu thông vào.

Xe máy đi vào làn ưu tiên xe đạp ở những đoạn qua cầu trên tuyến Mai Chí Thọ. Theo quy định, người đi xe máy không sai nhưng khi có xe đạp cùng lưu thông thì nên chủ động nhường đường cho xe đạp ẢNH: DIỆU MI

Trong khi đó, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện hình ảnh xe máy đi vào làn ưu tiên xe đạp trên tuyến này và nhận nhiều ý kiến tranh luận. Một bên cho rằng xe máy đi vậy là sai, sẽ bị CSGT xử phạt. Tuy nhiên, phía còn lại cho rằng đây là làn "ưu tiên" không phải "làn riêng" nên không bị phạt.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, đây là làn ưu tiên xe đạp còn những đoạn trên vỉa hè có bố trí biển báo làn đường riêng cho xe đạp, các phương tiện khác không lưu thông vào. Ngoài ra, các đơn vị cũng bố trí biểu tượng xe đạp trên mặt đường.



Đây là tuyến đầu tiên, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị sẽ tiếp tục theo dõi để có điều chỉnh kịp thời.

Những đoạn xẻ vỉa hè có biển báo làn đường riêng cho xe đạp ẢNH: DIỆU MI

Trả lời câu hỏi của PV "Xe máy đi vào làn ưu tiên xe đạp có bị phạt không?", ông Đoàn Văn Tấn cho biết, hiện nay có một số đoạn qua cầu đi chung với các phương tiện khác, làn xe đạp được sơn màu đỏ và biểu tượng để các phương tiện khác ưu tiên và nhường đường.

Đại diện Sở Xây dựng cũng cho biết, thời gian tới, các đơn vị liên quan sẽ xem xét cân nhắc bố trí biển cấm xe máy sau thời gian đưa vào khai thác. Trước mắt, đơn vị này mong người tham gia giao thông ưu tiên nhường đường cho xe đạp ở những đoạn đường này (các đoạn qua cầu).

Như vậy, trên tuyến Mai Chí Thọ có làn đường riêng cho xe đạp và làn ưu tiên cho xe đạp. Người tham gia giao thông bằng xe máy có thể đi vào làn ưu tiên xe đạp ở những đoạn qua cầu, nhưng tuyệt đối không đi vào làn đường riêng cho xe đạp (đoạn cắt vỉa hè). Người đi xe máy cũng cần lưu ý nhường đường cho người đi xe đạp ở các đoạn ưu tiên.

CSGT sẽ phạt nguội xe máy đi vào làn đường riêng cho xe đạp

Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM - đơn vị phụ trách tuyến đường cho biết, đường Mai Chí Thọ là trục giao thông cửa ngõ quan trọng, được bố trí làn đường riêng biệt cho xe đạp nhằm khuyến khích phương tiện xanh và đảm bảo an toàn cho người đi xe đạp tập thể dục, di chuyển an toàn.

CSGT sẽ tăng cường tuần tra và phạt nguội xe máy đi vào làn đường riêng cho xe đạp ẢNH: DIỆU MI

Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện tình trạng nhiều người điều khiển xe máy cố tình đi vào làn đường này, gây nguy hiểm và bức xúc cho người dân.

Để giải quyết triệt để, Đội CSGT Cát Lái sẽ vừa xử lý trực tiếp vừa phạt nguội xe vi phạm. Cụ thể, CSGT sẽ bố trí các tổ tuần tra kiểm soát, chốt chặn tại các điểm giao cắt để phát hiện và lập biên bản ngay tại chỗ đối với người vi phạm.

Với hình thức phạt nguội, CSGT sẽ sử dụng hệ thống camera giám sát và thiết bị ghi hình chuyên dụng để trích xuất dữ liệu, gửi thông báo vi phạm về tận nơi cư trú của chủ phương tiện.

Trung tá Lâm Quang Quốc, Đội trưởng Đội CSGT Cát Lái cho biết, việc xử lý nghiêm không chỉ dừng lại ở mục đích xử phạt hành chính mà quan trọng hơn là thay đổi nhận thức của người tham gia giao thông.

Người tham gia giao thông cần lưu ý các biển báo để lưu thông đúng luật ẢNH: DIỆU MI

"Việc đi đúng làn đường, phần đường quy định không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với cộng đồng. Chúng tôi kiên quyết xử lý để trả lại không gian an toàn cho người đi xe đạp, góp phần xây dựng diện mạo giao thông văn minh trên địa bàn thành phố", trung tá Lâm Quang Quốc nhấn mạnh.