Khánh thành gần 6 km làn đường riêng cho xe đạp đầu tiên tại TP.HCM

Tại buổi lễ khánh thành dự án, ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết: Làn đường riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 và ngược lại) dài gần 6 km, rộng 2m đối với phần đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ của đường Mai Chí Thọ và rộng 1,5m ở đoạn qua cầu.

Làn xe đạp được phân biệt rõ với khu vực dành cho người đi bộ và phương tiện cơ giới ẢNH: H.K

Làn xe đạp được phân biệt rõ với khu vực dành cho người đi bộ và phương tiện cơ giới; vận tốc thiết kế 20 km/giờ, độ dốc dọc tối đa 4%. Làn đường có vạch sơn màu đỏ, chạy liên tục sát mép đường. Tại những điểm giao cắt và khu vực giao lộ, các vạch sơn đỏ được kẻ kéo dài, băng ngang qua giao lộ, giúp người lái xe dễ nhận biết để nhường đường cho xe đạp.

Trên toàn tuyến được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dành riêng cho làn xe đạp, đảm bảo tầm nhìn và an toàn cho người dân khi chạy xe vào buổi tối. Phần làn xe đạp được cải tạo trên vỉa hè sẽ được lắp đặt biển báo cấm xe máy. Trường hợp xe máy đi vào làn này có thể bị xử phạt.

Dự án có tổng mức đầu tư 14,2 tỉ đồng, khởi công đầu tháng 10 và hoàn thành, đưa vào sử dụng sớm hơn kế hoạch khoảng 1 tháng.

Ngay khi đưa vào hoạt động, nhiều người đi xe đạp hào hứng trải nghiệm việc di chuyển an toàn. Ông Nguyễn Văn Ba, 67 tuổi cho biết, hằng ngày thường đạp xe trong khu đô thị, trước đây tiềm ẩn nguy cơ va chạm; nay có làn đường riêng nên rất phấn khởi bởi "an toàn và trật tự. Qua đó giúp cộng đồng đi xe đạp phát triển mạnh mẽ".

Theo ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, tuyến đường Mai Chí Thọ hiện nay được quy hoạch như một trục giao thông và đô thị quan trọng, với các cụm dân cư hai bên được phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.

Cụ thể, hiện trạng các khu đô thị dọc hai bên gồm các khu đô thị sầm uất, hiện đại như KĐT Sala, Chung cư New Cty, KDC Thu Sun AVENUE, Chung cư Sadora, có quy mô dân số: Phường An Khánh là 26.639 người, phường Bình Khánh 4.333 người và phường An Lợi Đông 1.215 người (theo số liệu thống kê năm 2021). Vì thế, nhu cầu kết nối các khu vực dân cư thông các đoạn đường ngắn giữa các khu đô thị là rất cao.

Ngoài ra, đây cũng là tuyến đường kết nối với các tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, Bến Thành - Thủ Thiêm, Thủ Thiêm - Long Thành. Việc tổ chức làn ưu tiên xe đạp để di chuyển các quãng đường ngắn giữa hàng cây xanh mát để tiếp cận metro là rất hiệu quả.

Trong giai đoạn 1, làn xe đạp mới triển khai đoạn từ Nguyễn Cơ Thạch đến D1. Sau khi nút giao An Phú hoàn thành, các cơ quan chức năng sẽ đánh giá để xem xét mở rộng làn xe đạp về các đoạn còn lại của đường Mai Chí Thọ, kết nối với metro.

TP.HCM cũng định hướng mở rộng mạng lưới xe đạp kết nối các khu vực như trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, công viên, các công trình có giá trị lịch sử; đồng thời kết nối với phương tiện công cộng, hạ tầng bến bãi. Một số trục đường cụ thể gồm: Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi, Công xã Paris, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Bến Vân Đồn, Hoàng Sa, Trường Sa, Điện Biên Phủ, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Cảnh, Đinh Tiên Hoàng, Võ Nguyên Giáp…

"Thành phố ngày càng phát triển, có nhiều tuyến phố đi bộ và hy vọng có nhiều tuyến đường đi xe đạp, qua đó thể hiện đô thị văn minh. Không chỉ văn minh trong cuộc sống, ở khía cạnh giao thông đây cũng là hình thức kết nối giao thông, tạo sự thuận tiện cho người tham gia giao thông có thể đi từ điểm này đến điểm kia bằng nhiều hình thức, trong đó có xe đạp. Ngay sau khi làn riêng xe đạp đi vào hoạt động, các đơn vị chức năng sẽ theo dõi tình hình thực tế để điều chỉnh phù hợp, đặc biệt là các giải pháp bảo đảm an toàn cho người đi xe đạp" - lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM thông tin.