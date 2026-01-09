CSGT TP.HCM tịch thu xe SH của nam thanh niên buông 2 tay trên cầu Ba Son

Tối 8.1, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, Đội CSGT Bến Thành vừa tịch thu xe SH của nam thanh niên chở bạn gái buông 2 tay trên cầu Ba Son (phường Sài Gòn).

Theo CSGT, qua phản ánh, CSGT tiếp nhận một clip ghi nhận lại hình ảnh một nam thanh niên chạy xe SH mang biển số 61C1 - 773.xx lưu thông trên cầu Ba Son, phía sau chở theo một cô gái có hành vi buông 2 tay khi đang điều khiển xe.

N.L.M.Q đến trụ sở CSGT Bến Thành làm việc sau khi clip chạy xe buông 2 tay được chia sẻ trên mạng xã hội ẢNH: PC08

Trên cơ sở thông tin, hình ảnh tiếp nhận được, Đội CSGT Bến Thành đã tiến hành xác minh, mời chủ phương tiện và người điều khiển trên đến trụ sở đơn vị để giải quyết vụ việc vi phạm.

Ngày 6.1, người điều khiển xe mô tô mang biển số 61C1 - 773.XX trong đoạn clip nêu trên là anh N.L.M.Q (21 tuổi, ở phường An Phú) đã có mặt làm việc tại trụ sở CSGT.

Qua xác minh, CSGT xác định sự việc xảy ra vào tháng 11.2025, chính anh N.L.M.Q là người đăng tải đoạn clip này mạng xã hội. Tuy nhiên, sau đó N.L.M.Q nhận thức được rằng đây là hành vi vi phạm quy định của pháp luật nên đã gỡ bỏ clip đó.

Hình ảnh do chính N.L.M.Q đăng lên mạng xã hội ẢNH CẮT TỪ CLIP

Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản N.L.M.Q về hành vi buông 2 tay khi điều khiển xe. Theo Nghị định số 168/2024, nam thanh niên bị tịch thu xe và tước bằng lái 23 tháng.

Những ngày đầu năm 2026, Đội CSGT Bến Thành liên tiếp tiếp nhận và xử lý những trường hợp người chạy xe máy buông 2 tay khi điều khiển xe. Hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông và có thể dẫn đến những vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Chính vì vậy, CSGT khuyến cáo người dân cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tự bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và những người tham gia giao thông khác. Việc tuân thủ pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là giải pháp góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, hạn chế được những thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân khi tham gia giao thông.

Gần đây nhất, ngày 5.1, CSGT Bến Thành cũng lập biên bản, tịch thu xe SH biển số 567.89 do thiếu nữ chưa đủ 16 tuổi chở 3, buông 2 tay trên cầu Ba Son.