CSGT TP.HCM phạt tài xế xe ben lấn làn xe máy trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn

Mới đây, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết vừa mời làm việc, lập biên bản phạt tài xế xe ben lấn làn xe máy gây xôn xao mạng xã hội.

Theo đoạn clip, tài xế xe ben biển số 72H - 052.70 chạy lấn làn xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Chiếc xe phóng nhanh làm bụi bay mù mịt khiến những người đi xe máy phía sau phải chịu trận. Người dân đã ghi lại hình ảnh trên và đăng lên mạng xã hội.

CSGT Rạch Chiếc lập biên bản tài xế xe ben ẢNH: PC08

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Rạch Chiếc đã vào cuộc xác minh, mời tài xế đến làm việc vào 18 giờ 30 ngày 9.1.

Qua làm việc, CSGT xác nhận sự việc xảy ra vào lúc 16 giờ 8 phút ngày 8.1, chiếc xe trong clip do Công ty TNHH TM vận tải An Sinh (ở TP.HCM) làm chủ phương tiện. Tài xế điều khiển xe vi phạm trong thời điểm trên là anh N.C.T (40 tuổi, ở Đồng Nai).

Tài xế trình bày đường đông, muốn đi nhanh để kịp thời gian giao hàng (than) qua Campuchia nên đã đi vào làn xe máy. Tài xế cũng giải thích do kẹt cửa khẩu nên đến cơ quan trình báo trễ, thừa nhận lỗi, chấp nhận đóng phạt và không thắc mắc. Tài xế cam kết không tái phạm.

Cùng ngày, tài xế xe ben đã thực hiện quyết định phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm bằng lái xe.

Hình ảnh xe ben lấn làn xe máy gây bức xúc trên mạng xã hội ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn là một trong những trục giao thông huyết mạch của TP.HCM, giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thương giữa vùng công nghiệp phía bắc và khu vực TP.HCM - Đồng Nai.

Tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn hiện là một trong những tuyến đường có tần suất tai nạn giao thông tương đối cao, đặc biệt tai nạn nghiêm trọng và tử vong, chủ yếu do xung đột giữa xe tải nặng và xe máy, vi phạm làn đường tại các điểm giao cắt. Cơ quan chức năng liên tục áp dụng các biện pháp như phân làn, tăng kiểm soát vi phạm và chỉnh sửa hạ tầng để giảm thiểu tai nạn.