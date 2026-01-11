Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM xác minh clip 2 người đàn ông chống đối lực lượng làm nhiệm vụ

Vũ Phượng
Vũ Phượng
11/01/2026 09:40 GMT+7

CSGT TP.HCM đang xác minh clip 2 người đàn ông chống đối lực lượng làm nhiệm vụ, một người ôm CSGT để người kia bỏ chạy.

Sáng 11.1, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông có hành vi chống đối CSGT đang lan truyền.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, sự việc xảy ra tại giao lộ Bàu Cát - Trần Mai Ninh (phường Bảy Hiền). Ban đầu hai người đàn ông đi xe máy giằng co với CSGT. Một người ôm giữ CSGT để người kia chạy xe máy qua chỗ khác.

CSGT TP.HCM xác minh clip 2 người đàn ông chống đối lực lượng làm nhiệm vụ- Ảnh 1.

Chiếc xe mô tô của CSGT TP.HCM ngã nhào trên đường

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Lúc này, chiếc mô tô đặc chủng của CSGT cũng bị đổ xuống đất.

Lát sau, một CSGT chạy mô tô tới hỗ trợ, cùng giữ người đàn ông điều khiển xe máy lại. Dù lực lượng CSGT liên tục yêu cầu xuống xe, nam thanh niên vẫn cố chấp dựng xe lên nhiều lần để định bỏ đi.

Hai CSGT vất vả khống chế, chiếc xe nghiêng ngả nhiều lần. Khi xe ngã xuống đất, người đàn ông vẫn tiếp tục giằng co với CSGT. Đến khi có người dân can ngăn, sự việc mới được dừng lại.

CSGT TP.HCM xác minh clip 2 người đàn ông chống đối lực lượng làm nhiệm vụ- Ảnh 2.

Một người ôm CSGT cho người kia bỏ chạy

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Dưới phần bình luận, nhiều tài khoản mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc trước hành vi manh động của 2 người đàn ông, cho rằng đây có thể là hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường.

Theo quy định của pháp luật, hành vi dùng vũ lực hoặc cản trở lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ có thể bị xử lý hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Do đó, nhiều người cho rằng việc làm rõ diễn biến và trách nhiệm của những người liên quan là cần thiết để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

CSGT TP.HCM xác minh clip 2 người đàn ông chống đối lực lượng làm nhiệm vụ- Ảnh 3.

Sự việc được người đi đường ghi lại và đăng lên mạng xã hội

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sự việc xảy ra trên địa bàn đảm trách của Đội CSGT Bàn Cờ, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM. Ngay sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, lãnh đạo đơn vị đã yêu cầu các bộ phận liên quan rà soát thông tin, làm rõ diễn biến sự việc cũng như danh tính những người có liên quan để xử lý theo quy định.

Tin liên quan

CSGT TP.HCM phạt tài xế xe ben lấn làn xe máy trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn

CSGT TP.HCM phạt tài xế xe ben lấn làn xe máy trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn

CSGT TP.HCM đã mời làm việc, lập biên bản phạt tài xế xe ben lấn làn xe máy trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn 5 triệu, trừ 2 điểm bằng lái xe.

Những lỗi vi phạm bị CSGT tịch thu xe máy năm 2026 người dân cần biết

CSGT TP.HCM tịch thu xe SH của nam thanh niên buông 2 tay trên cầu Ba Son

Khám phá thêm chủ đề

CSGT CSGT TP.HCM chống đối làm nhiệm vụ Chống người thi hành công vụ mạng xã hội TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận