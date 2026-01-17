Linh vật ngựa Tết Bính Ngọ gây sốt ở Nha Trang: Đẹp như phim Hàn, ai cũng muốn check-in

Những ngày qua, khu vực trung tâm thương mại Gold Coast (P.Nha Trang, Khánh Hòa) trở thành "thiên đường sống ảo" của giới trẻ khi xuất hiện chuỗi tiểu cảnh ngựa Tết gây ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch. Trong đó nổi bật là cặp linh vật ngựa Tết Nguyên đán Bính Ngọ với tông màu hồng pastel ngọt ngào, lãng mạn như trong cổ tích.

Cặp linh vật ngựa Tết Bính Ngọ với tông màu hồng pastel ngọt ngào, lãng mạn như trong cổ tích của phố biển Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Nhiều bạn trẻ hào hứng mặc đồ ton-sur-ton màu hồng, trắng check-in chụp hình để hòa vào không gian ẢNH: BÁ DUY

Theo đại diện Gold Coast, chuỗi tiểu cảnh lấy cảm hứng từ năm Bính Ngọ 2026 và tinh thần "Tuấn Mã Nghinh Xuân - Khai Niên Thịnh Vượng". "Chúng tôi muốn kể câu chuyện du xuân Khánh Hòa bằng ngôn ngữ sáng tạo, giàu cảm xúc và đậm chất phong thủy với lời chúc năm mới may mắn, thịnh vượng đến mọi người", đại diện Gold Coast cho hay.

Chuỗi tiểu cảnh ngựa gồm ba cặp ngựa, mỗi cặp ngựa được đặt tên và mang một thông điệp riêng. Trong đó, Song Hoa Nghinh Phúc, cặp ngựa Nữ hoàng mang sắc trắng thanh khiết, đứng giữa rừng hoa đào hồng rực rỡ với vẻ đẹp lãng mạn, gợi lên phúc khí và may mắn được check-in nhiều nhất.

Du khách nước ngoài hào hứng chụp hình với cặp ngựa Nữ hoàng mang sắc trắng thanh khiết, đứng giữa rừng hoa đào hồng rực rỡ ẢNH: BÁ DUY

Nhiều người khen cặp ngựa mang tên Song Hoa Nghinh Phúc như bước ra từ câu chuyện cổ tích ẢNH: BÁ DUY

Chị Nguyễn Thu Hà (32 tuổi, người dân P.Nha Trang), không giấu được sự thích thú: "Tôi thấy ảnh trên mạng đẹp quá nên dẫn cả nhà đến từ sáng sớm. Không gian này đẹp như phim Hàn Quốc, mấy chú ngựa trắng dễ thương lắm. Các bé nhà tôi chụp mãi không chịu về".

Du khách Hàn Quốc Park Min Ji thích thú: "Quá lãng mạn! Những chú ngựa trắng giữa biển hoa hồng thật tuyệt vời. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh và sẽ chia sẻ với bạn bè ở Hàn Quốc".

Du khách thích thú check-in ẢNH: BÁ DUY

Nơi đây hứa hẹn là địa điểm check-in "hot" nhất Nha Trang trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ẢNH: BÁ DUY

Nhiều du khách nước ngoài cho biết rất yêu thích sự tiểu cảnh này, nên sẽ chụp hình nhiều để chia sẻ cho bạn bè

Mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến để chụp hình với cặp ngựa Nữ hoàng ẢNH: BÁ DUY

Theo ghi nhận, mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến để chụp ảnh với linh vật ngựa. Nhiều bạn trẻ còn hào hứng mặc đồ ton-sur-ton màu hồng, trắng để hòa vào không gian, tạo nên những bức ảnh nghệ thuật đẹp mắt, khiến nơi đây hứa hẹn là địa điểm check-in "hot" nhất Nha Trang - Khánh Hòa trong dịp Tết Bính Ngọ 2026,