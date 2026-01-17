Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Linh vật ngựa Tết Bính Ngọ gây sốt ở Nha Trang: Đẹp như phim Hàn, ai cũng muốn check-in

Bá Duy
Bá Duy
17/01/2026 06:15 GMT+7

Linh vật ngựa Tết Bính Ngọ tại Nha Trang (Khánh Hòa) với sắc trắng tinh khôi giữa biển hoa hồng đang 'gây sốt' trên mạng xã hội, thu hút đông đảo du khách và người dân phố biển đến check-in mỗi ngày.

Những ngày qua, khu vực trung tâm thương mại Gold Coast (P.Nha Trang, Khánh Hòa) trở thành "thiên đường sống ảo" của giới trẻ khi xuất hiện chuỗi tiểu cảnh ngựa Tết gây ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch. Trong đó nổi bật là cặp linh vật ngựa Tết Nguyên đán Bính Ngọ với tông màu hồng pastel ngọt ngào, lãng mạn như trong cổ tích.

Linh vật ngựa Tết Bính Ngọ ‘gây sốt’ vì quá dễ thương- Ảnh 1.

Cặp linh vật ngựa Tết Bính Ngọ với tông màu hồng pastel ngọt ngào, lãng mạn như trong cổ tích của phố biển Nha Trang

ẢNH: BÁ DUY

Linh vật ngựa Tết Bính Ngọ ‘gây sốt’ vì quá dễ thương- Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ hào hứng mặc đồ ton-sur-ton màu hồng, trắng check-in chụp hình để hòa vào không gian

ẢNH: BÁ DUY

Theo đại diện Gold Coast, chuỗi tiểu cảnh lấy cảm hứng từ năm Bính Ngọ 2026 và tinh thần "Tuấn Mã Nghinh Xuân - Khai Niên Thịnh Vượng". "Chúng tôi muốn kể câu chuyện du xuân Khánh Hòa bằng ngôn ngữ sáng tạo, giàu cảm xúc và đậm chất phong thủy với lời chúc năm mới may mắn, thịnh vượng đến mọi người", đại diện Gold Coast cho hay.

Chuỗi tiểu cảnh ngựa gồm ba cặp ngựa, mỗi cặp ngựa được đặt tên và mang một thông điệp riêng. Trong đó, Song Hoa Nghinh Phúc, cặp ngựa Nữ hoàng mang sắc trắng thanh khiết, đứng giữa rừng hoa đào hồng rực rỡ với vẻ đẹp lãng mạn, gợi lên phúc khí và may mắn được check-in nhiều nhất.

Linh vật ngựa Tết Bính Ngọ ‘gây sốt’ vì quá dễ thương- Ảnh 3.

Du khách nước ngoài hào hứng chụp hình với cặp ngựa Nữ hoàng mang sắc trắng thanh khiết, đứng giữa rừng hoa đào hồng rực rỡ

ẢNH: BÁ DUY

Linh vật ngựa Tết Bính Ngọ ‘gây sốt’ vì quá dễ thương- Ảnh 4.

Nhiều người khen cặp ngựa mang tên Song Hoa Nghinh Phúc như bước ra từ câu chuyện cổ tích

ẢNH: BÁ DUY

Chị Nguyễn Thu Hà (32 tuổi, người dân P.Nha Trang), không giấu được sự thích thú: "Tôi thấy ảnh trên mạng đẹp quá nên dẫn cả nhà đến từ sáng sớm. Không gian này đẹp như phim Hàn Quốc, mấy chú ngựa trắng dễ thương lắm. Các bé nhà tôi chụp mãi không chịu về".

Du khách Hàn Quốc Park Min Ji thích thú: "Quá lãng mạn! Những chú ngựa trắng giữa biển hoa hồng thật tuyệt vời. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh và sẽ chia sẻ với bạn bè ở Hàn Quốc".

Linh vật ngựa Tết Bính Ngọ ‘gây sốt’ vì quá dễ thương- Ảnh 5.

Du khách thích thú check-in

ẢNH: BÁ DUY

Linh vật ngựa Tết Bính Ngọ ‘gây sốt’ vì quá dễ thương- Ảnh 6.

Nơi đây hứa hẹn là địa điểm check-in "hot" nhất Nha Trang trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: BÁ DUY

Linh vật ngựa Tết Bính Ngọ ‘gây sốt’ vì quá dễ thương- Ảnh 7.

Nhiều du khách nước ngoài cho biết rất yêu thích sự tiểu cảnh này, nên sẽ chụp hình nhiều để chia sẻ cho bạn bè

ẢNH: BÁ DUY

Linh vật ngựa Tết Bính Ngọ ‘gây sốt’ vì quá dễ thương- Ảnh 8.

Mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến để chụp hình với cặp ngựa Nữ hoàng

ẢNH: BÁ DUY

Theo ghi nhận, mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến để chụp ảnh với linh vật ngựa. Nhiều bạn trẻ còn hào hứng mặc đồ ton-sur-ton màu hồng, trắng để hòa vào không gian, tạo nên những bức ảnh nghệ thuật đẹp mắt, khiến nơi đây hứa hẹn là địa điểm check-in "hot" nhất Nha Trang - Khánh Hòa trong dịp Tết Bính Ngọ 2026,

Tin liên quan

Hé lộ hàng trăm linh vật ngựa Tết Bính Ngọ tạo hình bằng AI, 'phủ sóng' khắp TP.HCM

Hé lộ hàng trăm linh vật ngựa Tết Bính Ngọ tạo hình bằng AI, 'phủ sóng' khắp TP.HCM

Hàng trăm linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 được thiết kế bằng AI, tạo hình bằng robot, hoàn thiện thủ công, chuẩn bị xuất xưởng ở TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

linh vật ngựa tết Bính Ngọ 2026 Linh vật Khánh Hòa Nha Trang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận