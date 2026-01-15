Khởi động dự án tái định cư điện hạt nhân Ninh Thuận

Dự án tái định cư có tổng mức đầu tư gần 6.700 tỉ đồng

Ngày 15.1, tại xã Phước Dinh (Khánh Hòa), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi động dự án di dân, tái định cư và giải phóng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Đến dự có Phó thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi lễ, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết dự án thành phần 1 di dân, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 thuộc nhóm A, có tổng mức đầu tư hơn 6.699 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 5.280 tỉ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án di dân, tái định cư và giải phóng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 ẢNH: THIỆN NHÂN

Dự án tập trung xây dựng khu dân cư mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ để ổn định đời sống, sinh kế cho người dân. Quy mô dự án khoảng 89,71 ha, gồm khu tái định cư 65,62 ha, khu neo đậu tàu cá 14,24 ha và khu nghĩa trang 9,85 ha, chủ yếu phục vụ người dân hai xã Phước Dinh và Vĩnh Hải.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cam kết sẽ tập trung chỉ đạo các sở ngành, địa phương triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và lấy người dân làm trung tâm. Các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng sẽ cơ bản hoàn thành trong quý 1/2026, tạo tiền đề quan trọng để triển khai các bước tiếp theo của dự án theo chỉ đạo của Chính phủ và Quốc hội.

Yêu cầu tất yếu để đáp ứng nhu cầu điện tăng 15 - 18% mỗi năm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu thực chất trong quá trình triển khai dự án điện hạt nhân - công trình năng lượng chiến lược của quốc gia.

Phó thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ẢNH: THIỆN NHÂN

Phó thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển dịch sang năng lượng xanh, sạch, ít phát thải đặt ra cấp thiết. Việc sớm triển khai các nhà máy điện hạt nhân là yêu cầu tất yếu để đáp ứng nhu cầu điện tăng từ 15 - 18% mỗi năm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận có tổng công suất 4.000 MW, gồm 2 nhà máy trên diện tích 1.135 ha, dự kiến hoàn thành đầu tư xây dựng trước 31.12.2030, chậm nhất trước 31.12.2031. Trong đó, công tác di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân vùng dự án.

Lãnh đạo Chính phủ và tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho người dân vùng dự án ẢNH: THIỆN NHÂN

Phó thủ tướng biểu dương sự vào cuộc chủ động của tỉnh Khánh Hòa, các bộ ngành T.Ư và đặc biệt là sự đồng thuận, hy sinh của người dân vùng dự án. Ông nhấn mạnh quan điểm lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ, đời sống và sinh kế được ổn định, bền vững.

Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng đã thăm hỏi, động viên người dân khu vực dự án và nhấn nút chính thức khởi động dự án di dân, tái định cư và giải phóng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.