Lạc giữa tầng mây trên đỉnh Hòn Bà - 'Đà Lạt của phố biển'

Để lên đỉnh Hòn Bà, du khách phải vượt qua cung đường đèo dài 37 km, từ ngã ba Suối Dầu. Đường đèo quanh co, dốc đứng, nhưng mỗi khúc cua lại mở ra một góc nhìn mới: khi thì thấy vịnh Nha Trang xa xa, khi lại thấy những dải mây trôi ngay bên cạnh.
Hòn Bà có trung bình 252 ngày mưa trong năm, tạo độ ẩm cao, giúp hệ sinh thái phát triển phong phú. Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà có khoảng 592 loài thực vật bậc cao như pơ-mu, trắc dây, gỗ đỏ, mun, và 255 loài động vật, trong đó 59 loài quý hiếm như voọc chà vá chân đen, vượn bạc má.
Một ngày trên đỉnh Hòn Bà có thể đủ cả bốn mùa. Nếu may mắn, bạn sẽ chứng kiến khoảnh khắc trời đang xanh ngắt, nắng vàng mật, bỗng một vạt mưa thưa hoặc đám sương mù mỏng đi ngang qua rồi nhanh chóng trở lại như cũ. Quang cảnh càng quang đãng, tinh khôi hơn làm du khách lâng lâng ngây ngất.
Hơn 100 năm trước, bác sĩ Alexandre Yersin, người tìm ra trực khuẩn gây bệnh dịch hạch và có cuộc đời gắn liền với Khánh Hòa, đã chọn đỉnh Hòn Bà làm nơi nghiên cứu khoa học. Năm 1915, ông xây dựng trạm nghiên cứu tại độ cao 1.500 m, trồng thử nghiệm cây Cinchona từ Nam Mỹ để chế thuốc trị sốt rét. Ngôi nhà gỗ 2 tầng của ông được phục dựng năm 2004.
Ngoài ra, du khách có thể tham quan chùa Trúc Lâm Hòn Bà chính thức khánh thành và mở cửa đón khách từ đầu năm 2026. Ngôi chùa tọa lạc trên đỉnh núi với kiến trúc trang nghiêm, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Tượng Phật vàng trên đỉnh núi là điểm nhấn nổi bật, tạo không gian thanh tịnh giữa tầng mây.
Từ chùa, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh núi rừng xanh mướt, mang lại cảm giác bình yên và chữa lành.
Thời điểm đẹp nhất để lên Hòn Bà là từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, khi thời tiết mát mẻ, ít mưa. Du khách nên mang theo áo ấm vì nhiệt độ trên đỉnh có thể xuống dưới 15oC vào sáng sớm và chiều tối. Những đầu ngày đầu tháng 1, đỉnh Hòn Ba ghi nhận nhiệt độ xuống dưới 10oC, mây bao phủ khiến du khách, người dân không khỏi bất ngờ và thích thú.
Dù cao 1.578 m nhưng đường từ chân núi lên đến đỉnh chỉ dài 37 km, vì thế con đường có nhiều đoạn uốn lượn, gấp khúc, cua tay áo xếp chồng lên nhau, rất hấp dẫn với những người thích khám phá. Tuy nhiên, nhiều đoạn một bên là vách núi, một bên là vực sâu, đòi hỏi người lái xe phải thật tập trung và điều khiển cẩn thận.
Hầu như không có bất kì dịch vụ nào trên đỉnh Hòn Bà để bảo tồn cảnh quan, nhưng chính sự thiếu vắng của tiện nghi hiện đại lại làm nên sức hút riêng cho Hòn Bà. Nhiều người tìm đến đây để tạm "ngắt kết nối" với thế giới bên ngoài và tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn.
Bình luận (0)