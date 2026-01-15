Lạc giữa tầng mây trên đỉnh Hòn Bà - 'Đà Lạt của phố biển'

Để lên đỉnh Hòn Bà, du khách phải vượt qua cung đường đèo dài 37 km, từ ngã ba Suối Dầu. Đường đèo quanh co, dốc đứng, nhưng mỗi khúc cua lại mở ra một góc nhìn mới: khi thì thấy vịnh Nha Trang xa xa, khi lại thấy những dải mây trôi ngay bên cạnh.

Dải mây sà xuống ngay trước mắt du khách trên đường lên đỉnh Hòn Bà ẢNH: BÁ DUY

Rừng nguyên sinh xanh ngút ngàn dọc đường lên đỉnh ẢNH: BÁ DUY

Hòn Bà có trung bình 252 ngày mưa trong năm, tạo độ ẩm cao, giúp hệ sinh thái phát triển phong phú. Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà có khoảng 592 loài thực vật bậc cao như pơ-mu, trắc dây, gỗ đỏ, mun, và 255 loài động vật, trong đó 59 loài quý hiếm như voọc chà vá chân đen, vượn bạc má.

Một ngày trên đỉnh Hòn Bà có thể đủ cả bốn mùa. Nếu may mắn, bạn sẽ chứng kiến khoảnh khắc trời đang xanh ngắt, nắng vàng mật, bỗng một vạt mưa thưa hoặc đám sương mù mỏng đi ngang qua rồi nhanh chóng trở lại như cũ. Quang cảnh càng quang đãng, tinh khôi hơn làm du khách lâng lâng ngây ngất.

Vị trí căn nhà gỗ của bác sĩ Alexandre Yersin tại độ cao 1.578 m trên đỉnh Hòn Bà ẢNH: BÁ DUY

Hơn 100 năm trước, bác sĩ Alexandre Yersin, người tìm ra trực khuẩn gây bệnh dịch hạch và có cuộc đời gắn liền với Khánh Hòa, đã chọn đỉnh Hòn Bà làm nơi nghiên cứu khoa học. Năm 1915, ông xây dựng trạm nghiên cứu tại độ cao 1.500 m, trồng thử nghiệm cây Cinchona từ Nam Mỹ để chế thuốc trị sốt rét. Ngôi nhà gỗ 2 tầng của ông được phục dựng năm 2004.

Hội ái mộ bác sĩ Alexandre Yersin chụp hình trước căn nhà được phục dựng từ năm 2004

ẢNH: BÁ DUY

Ngoài ra, du khách có thể tham quan chùa Trúc Lâm Hòn Bà chính thức khánh thành và mở cửa đón khách từ đầu năm 2026. Ngôi chùa tọa lạc trên đỉnh núi với kiến trúc trang nghiêm, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Tượng Phật vàng trên đỉnh núi là điểm nhấn nổi bật, tạo không gian thanh tịnh giữa tầng mây.

Từ chùa, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh núi rừng xanh mướt, mang lại cảm giác bình yên và chữa lành.

Du khách như lạc bước trong mây trong không gian chùa Trúc Lâm Hòn Bà ẢNH: BÁ DUY

Những đầu ngày đầu tháng 1, đỉnh Hòn Bà ghi nhận nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, mây bao phủ khiến du khách, người dân không khỏi bất ngờ với cái lạnh nơi đây ẢNH: BÁ DUY

Du khách chụp hình check-in với cái lạnh và mây tại chùa Trúc Lâm Hòn Bà ẢNH: BÁ DUY

Thời điểm đẹp nhất để lên Hòn Bà là từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, khi thời tiết mát mẻ, ít mưa. Du khách nên mang theo áo ấm vì nhiệt độ trên đỉnh có thể xuống dưới 15oC vào sáng sớm và chiều tối. Những đầu ngày đầu tháng 1, đỉnh Hòn Ba ghi nhận nhiệt độ xuống dưới 10oC, mây bao phủ khiến du khách, người dân không khỏi bất ngờ và thích thú.

Tượng Phật vàng tại chùa Trúc Lâm Hòn Bà là điểm nhấn nổi bật, tạo không gian thanh tịnh giữa tầng mây ẢNH: BÁ DUY

Tuy chỉ cách Nha Trang khoảng 50 km, khác với cái nắng rực rỡ của phố biển, Hòn Bà quanh năm phủ sương ẢNH: BÁ DUY

Cùng với không gian kiến trúc trang nghiêm, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, chùa Trúc Lâm Hòn Bà đang là điểm đến hấp dẫn của Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Chị Duyên Lâm, đến từ P.Nam Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đây là lần đầu đi khám phá Hòn Bà và không ngờ Khánh Hòa lại có nơi se lạnh như Đà Lạt. ẢNH: BÁ DUY

Tranh thủ phút hiếm hoi không bị mây che phủ, du khách chụp hình với tượng Phật vàng tại chùa Trúc Lâm Hòn Bà ẢNH: BÁ DUY

Dù cao 1.578 m nhưng đường từ chân núi lên đến đỉnh chỉ dài 37 km, vì thế con đường có nhiều đoạn uốn lượn, gấp khúc, cua tay áo xếp chồng lên nhau, rất hấp dẫn với những người thích khám phá. Tuy nhiên, nhiều đoạn một bên là vách núi, một bên là vực sâu, đòi hỏi người lái xe phải thật tập trung và điều khiển cẩn thận.

Ngoài ra, đường lên Hòn Bà ngoằn ngoèo với nhiều khúc cua như đi thẳng vào tầng mây được các phượt thủ ví như dốc Thẩm Mã (Hà Giang) phiên bản Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

Để chinh phục Hòn Bà, du khách phải vượt qua nhiều khúc cua tay áo xếp chồng lên nhau ẢNH: BÁ DUY

Hầu như không có bất kì dịch vụ nào trên đỉnh Hòn Bà để bảo tồn cảnh quan, nhưng chính sự thiếu vắng của tiện nghi hiện đại lại làm nên sức hút riêng cho Hòn Bà. Nhiều người tìm đến đây để tạm "ngắt kết nối" với thế giới bên ngoài và tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn.