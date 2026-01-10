Nhân viên dọa đánh du khách, chủ quán bar ở Nha Trang bị xử phạt

Ngày 10.1, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND P.Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết trước đó phường đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Biển Xanh, do ông Hồ Quốc Việt làm giám đốc. Quyết định được đưa ra sau khi UBND P.Nha Trang kiểm tra toàn diện quán bar do công ty này quản lý, liên quan đến vụ việc nhân viên dọa đánh du khách nước ngoài.

Theo đó, UBND P.Nha Trang đã xử phạt 50 triệu đồng đối với Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Biển Xanh về các hành vi: không đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận hoạt động địa điểm kinh doanh; kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Các vi phạm xảy ra tại khu vực bãi biển đối diện số 70 đường Trần Phú, P.Nha Trang.

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Biển Xanh là chủ quán Bluesea Beach & Bar, nơi có nhân viên cầm xẻng, ghế dọa đánh du khách nước ngoài trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội dịp Tết Dương lịch 2026, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Nhân viên quán bar ở Nha Trang dọa đánh du khách nước ngoài ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngoài hình thức phạt tiền, UBND P.Nha Trang còn thông báo ngưng toàn bộ hoạt động dịch vụ tại địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Biển Xanh. Lý do là doanh nghiệp này vi phạm nội dung hợp đồng khi sử dụng quầy ki ốt để kinh doanh buôn bán, không đúng mục đích đã được cho phép.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng xác định công ty này đang khai thác dịch vụ ghế, dù, đồng thời kinh doanh dịch vụ ăn uống tại quầy ki ốt khu vực bờ biển phía đông đường Trần Phú. Các hoạt động này trái với quy định của UBND TP.Nha Trang (cũ) ban hành từ tháng 10.2015.

Từ đó, UBND P.Nha Trang yêu cầu doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng quầy ki ốt để tổ chức ăn uống, giải khát tại khu vực bãi biển. Đồng thời, công ty phải tháo dỡ công trình quầy ki ốt tại khu vực số 4, lô số 5, bãi biển phía đông đường Trần Phú do đã hết thời hạn hợp đồng. Việc tháo dỡ phải hoàn thành trước ngày 10.1 theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Ngoài phạt 50 triệu đồng, quán Bluesea Beach & Bar buộc phải tháo dỡ ki ốt trên bãi biển Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 4.1, Công an P.Nha Trang tiến hành xác minh clip ghi cảnh nhóm người mặc đồng phục áo xanh cầm xẻng, ghế dọa đánh du khách nước ngoài tại công viên bãi biển. Clip dài gần 1 phút 30 giây lan truyền trên mạng xã hội cho thấy 1 nhóm người cầm xẻng xông vào đe dọa 2 du khách, sau đó một người khác tiếp tục cầm ghế nhựa uy hiếp, khiến một du khách hoảng sợ bỏ chạy khỏi khu vực.

Liên quan đến sự việc, đại diện quán Bluesea Beach & Bar xác nhận người xuất hiện trong đoạn clip là nhân viên của quán.