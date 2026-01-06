Đình chỉ quán bar có nhân viên dọa đánh du khách nước ngoài

Ngày 6.1, lãnh đạo UBND P.Nha Trang cho biết, UBND phường đã có quyết định đình chỉ hoạt động đối với quán Bluesea Beach & Bar sau vụ việc nhóm nhân viên của quán cầm xẻng dọa đánh du khách nước ngoài tại khu vực bãi biển Nha Trang.

UBND P.Nha Trang cho biết đã tổ chức đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh và việc chấp hành các quy định thuê bờ biển đối với quán Bluesea Beach & Bar, sau vụ việc nhân viên quán bị phản ánh có hành vi dọa đánh du khách nước ngoài.

Nhóm người dọa đánh du khách nước ngoài tại công viên bờ biển Nha Trang ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đoàn kiểm tra đã tiến hành rà soát các điều kiện kinh doanh, việc chấp hành nội quy, quy định liên quan đến hoạt động dịch vụ tại khu vực bờ biển. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng của P.Nha Trang đã phát hiện một số vi phạm tại quán Bluesea Beach & Bar.

Quyết định đình chỉ được đưa ra do quán Bluesea Beach & Bar chưa có giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống, đồng thời nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trên bờ biển, đảm bảo an ninh trật tự và hình ảnh du lịch địa phương.

Xác minh clip dọa đánh du khách nước ngoài ở bãi biển Nha Trang

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 4.1, Công an P.Nha Trang tiến hành xác minh clip ghi cảnh nhóm người mặc đồng phục áo xanh cầm xẻng, ghế dọa đánh du khách nước ngoài tại công viên bãi biển. Clip dài gần 1 phút 30 giây lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai du khách nước ngoài đang đứng trên lối đi bộ trong công viên bãi biển thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm người mặc đồng phục áo xanh. Nhóm người này cầm xẻng xông vào đe dọa hai du khách, sau đó một người khác tiếp tục cầm ghế nhựa uy hiếp, khiến một du khách hoảng sợ bỏ chạy khỏi khu vực.

Bãi biển Nha Trang có nhiều doanh nghiệp thuê để kinh doanh dịch vụ ẢNH: BÁ DUY

Liên quan đến sự việc, đại diện quán Bluesea Beach & Bar xác nhận người xuất hiện trong đoạn clip là nhân viên của quán và đã có hành vi dọa đánh du khách nước ngoài.

Theo đại diện quán, vụ việc xảy ra vào buổi tối trước Tết Dương lịch, khi có khoảng 3 - 4 du khách nước ngoài trong tình trạng say rượu đi ngang qua khu vực quán, không sử dụng dịch vụ. Nhân viên quán đã mời nhóm du khách rời khỏi khu vực kinh doanh nhưng không nhận được sự hợp tác.

Trong quá trình xử lý, nhân viên đã cầm dụng cụ để dọa nhóm du khách. Tuy nhiên, đại diện quán khẳng định nhân viên chỉ dừng lại ở mức đe dọa, không có hành vi tác động hay hành hung du khách.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo UBND P.Nha Trang đã chỉ đạo các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân, xác minh danh tính những người liên quan để xử lý theo quy định.