Khánh Hòa: Xác minh vụ dọa đánh du khách nước ngoài ở bãi biển Nha Trang

Bá Duy
Bá Duy
04/01/2026 22:18 GMT+7

Công an P.Nha Trang (Khánh Hòa) đang xác minh clip ghi cảnh nhóm người mặc đồng phục áo xanh cầm xẻng, ghế dọa đánh du khách nước ngoài tại công viên bãi biển, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Nha Trang.

Tối 4.1, lãnh đạo UBND P.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã chỉ đạo Công an phường xác minh vụ việc du khách nước ngoài bị nhóm người dọa đánh tại công viên bãi biển sau khi clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, đoạn clip dài gần 1 phút 30 giây xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy hai du khách nước ngoài đang đứng trên lối đi bộ trong công viên bãi biển vào buổi tối thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm người mặc áo xanh, nghi là đồng phục của một cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Khi hai bên đang nói chuyện, một người đàn ông cầm xẻng chạy tới dọa đánh du khách. Sau đó, một người khác trong nhóm cầm ghế nhựa màu trắng tiếp tục đe dọa, khiến một du khách hoảng sợ bỏ chạy.

Khánh hòa xác minh vụ du khách nước ngòai bị dọa đánh tại bãi biển Nha Trang - Ảnh 1.

Công an P.Nha Trang (Khánh Hòa) đang xác minh clip ghi cảnh nhóm người mặc đồng phục áo xanh cầm xẻng, ghế dọa đánh du khách nước ngoài tại bãi biển

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Lúc này, khu vực công viên đông người qua lại, nhiều người dừng lại theo dõi và quay clip. Không ít du khách đứng gần hiện trường tỏ ra lo lắng trước hành vi mang tính bạo lực.

Theo lãnh đạo UBND P.Nha Trang, địa phương đang phối hợp các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân, xác minh danh tính những người liên quan để xử lý theo quy định. Đồng thời, phường sẽ chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ tại khu vực bãi biển.


Khánh Hòa dọa đánh Du khách nước ngoài biển Nha Trang du lịch
