Người Sài Gòn giải cứu cúc mâm xôi, tiệm hoa tết mỗi ngày bán cả trăm chậu

Sáng 22.1, cửa hàng hoa tết của gia đình chị Thùy Duyên trên đường Thành Thái (TP.HCM) tấp nập người đến mua cúc mâm xôi để chung tay giải cứu giúp nông dân miền Tây. Những chậu hoa đang ở độ đẹp nhất, có màu vàng rực rỡ dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Chị Duyên cho biết, nếu nở muộn hơn khoảng 2 tuần thì mỗi chậu có tán hoa to cả mét được bán với giá từ 150.000 - 180.000 đồng/chậu. Tuy nhiên, vì năm nay hoa tết nở sớm nên hiện tại được bán với giá 120.000 đồng/chậu.

Cửa hàng hoa tết ở TP.HCM đẩy mạnh bán cúc mâm xôi

"Quê tôi ở làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Mọi năm, gia đình chúng tôi nhập nhiều loại hoa lên TP.HCM bán tết nhưng năm nay hiện tại ưu tiên hoa cúc mâm xôi. Khoảng 10 ngày nay, mỗi ngày chúng tôi bán được khoảng 100 chậu và sẽ tiếp tục nhập hàng để hỗ trợ giải cứu giúp bà con nông dân", chị Duyên cho biết.



Cách trung tâm thành phố hơn 10 km, anh Nguyễn Văn Trọng, nhân viên tiệm hoa kiểng Huệ nằm trong hẻm 965 đường Quang Trung cho biết giá cúc mâm xôi nở sớm hiện tại từ 120.000 - 140.000 đồng, rẻ hơn khoảng 100.000 đồng so với tết năm ngoái. Còn với loại cúc còn nụ, kịp nở đúng dịp Tết Nguyên đán thì có giá khoảng 180.000 đồng/chậu.

Anh Trọng cho biết năm nay cúc mâm xôi miền Tây nở sớm nên cửa hàng của anh đẩy mạnh bán để phục vụ người dân TP.HCM chưng tết sớm. Cửa hàng của anh nhập số lượng lớn từ các nhà vườn ở làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) và Chợ Lách (Vĩnh Long).

Người dân TP.HCM lựa hoa cúc mâm xôi, giải cứu giúp nông dân miền Tây Ảnh: Phan Diệp

Trong khi các loại hoa cúc khác chỉ mới hé nở thì riêng cúc mâm xôi đã nở hết cỡ, sớm trước Tết Nguyên đán khoảng nửa tháng Ảnh: Phan Diệp

Cửa hàng hoa của chị Thuỳ Duyên bày bán nhiều nhất là hoa cúc mâm xôi Ảnh: Phan Diệp

Vườn hoa cúc mâm xôi ở miền Tây bắt đầu hé nở từ khoảng nửa tháng trước vì thời tiết thay đổi Ảnh: Văn Trọng

Mỗi người một tay ủng hộ nông dân miền Tây

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ở TP.HCM hiện có nhiều cửa hàng đẩy mạnh bán hoa cúc mâm xôi để hỗ trợ nông dân miền Tây. Theo đó, các cơ quan, cửa hàng... đã bắt đầu mua với số lượng nhiều để trang trí tết. Đường phố ở TP.HCM những ngày này đã xuất hiện nhiều chậu cúc mâm xôi được đặt trước cửa nhà khiến nhiều người có cảm giác không khí tết năm nay đến sớm hơn.

Nhiều vị khách ghé vào mua hoa cho biết, họ nghe thông tin hoa cúc mâm xôi ở miền Tây năm nay nở sớm, nông dân chật vật nên mua để ủng hộ.



Cô giáo Thanh Thuỷ ở phường Vườn Lài (quận 10 cũ) ghé vào cửa hàng hoa lựa 1 cặp cúc mâm xôi sáng 22.1 cho biết: "Quê tôi ở tỉnh Bến Tre cũ nay thuộc tỉnh Vĩnh Long, nơi có làng hoa Chợ Lách nổi tiếng. Nghe tin bà con nông dân đang gặp khó khăn vì hoa nở sớm nên nhà tôi đã mua 4 chậu về chưng tết. Hôm nay, tôi mua thêm 2 chậu để đặt ở lớp học. Mỗi người ủng hộ một chút, mong bà con sớm bán hết hàng".

Một cửa hàng hoa trên đường Thành Thái bày bán hoa cúc mâm xôi Ảnh: Phan Diệp

Hoa cúc mâm xôi tràn ngập đường phố TP.HCM Ảnh: Phan Diệp

Hoa cúc mâm xôi nở vàng rực trước tết Ảnh: Phan Diệp

Người dân mua hoa cúc mâm xôi về chưng tết sớm để ủng hộ nông dân Ảnh: Phan Diệp