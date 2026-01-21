'Phim trường' tết xưa tại Nha Trang: Người dân mê mẩn check-in, du khách thích thú

Những ngày gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người dân Nha Trang (Khánh Hòa) đang thích thú với một địa điểm check-in mới toanh. Không gian như "phim trường" tết xưa tại Làng nghề Nha Trang xưa với khung cảnh làng quê vintage, từ nhà mái ngói cổ kính, cây nêu cao vút đến chợ hoa đầy sắc xuân đang trở thành tâm điểm săn ảnh tết.

Không gian hoài cổ tại Làng nghề Nha Trang xưa được nhiều người chọn chụp album hình tết ẢNH: BÁ DUY

Bạn Mai Ly (P.Nam Nha Trang) cho biết mình và nhóm bạn chụp ảnh tết tại đây vì ánh sáng tự nhiên đẹp và background khá đa dạng

ẢNH: BÁ DUY

Góc chụp trước nhà cổ được nhiều bạn nữ lựa chọn ẢNH: BÁ DUY

"Nơi này xịn quá, mỗi góc đều có nét thẩm mỹ riêng. Nhà cổ, cây nêu, hoa đào, câu đối đỏ chót, chụp kiểu gì cũng ra hình. Nhóm tụi mình chuẩn bị luôn vài bộ áo dài để thay đổi concept rồi", Phương Anh, sinh viên năm 2 Trường ĐH Nha Trang hào hứng chia sẻ.

Không gian tết tại đây được đầu tư công phu để tái hiện y chang không gian làng quê Việt Nam xưa. Từ những ngôi nhà mái ngói rêu phong, hàng rào tre, giếng nước cổ, đến những gian hàng bày đồ tết xưa, tất cả đều như cảnh trong phim. "Cảm giác như được quay về thời bà nội mình còn trẻ ấy, vibe rất là retro", Thanh Tuấn, một bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh nhận xét.

Nhiều hội bạn rủ nhau đi chụp và quay clip để đăng TikTok ẢNH: BÁ DUY

Một cặp đôi tranh thủ chụp ảnh cưới với không khí tết xưa ẢNH: BÁ DUY

Có thể thuê phục trang tại đây để có những bức ảnh đẹp với giá từ 70.000 - 220.000 đồng ẢNH: BÁ DUY

Không chỉ giới trẻ Việt Nam, du khách nước ngoài cũng rất thích thú. Chị Sara, du khách đến từ Morocco, cho biết đây là lần thứ hai đến Việt Nam nhưng chưa từng có dịp tìm hiểu Tết Nguyên đán. "Các trò chơi dân gian và không khí đón năm mới hoàn toàn mới mẻ với tôi. Tôi rất vui khi được mặc áo dài và hòa vào không gian lễ hội tại đây", chị Sara chia sẻ.

Các bạn trẻ cho biết việc setup chụp ảnh ở đây đẹp tự nhiên, không cần chỉnh màu gì nhiều ẢNH: BÁ DUY

Nhiều hội bạn rủ nhau thử và quay clip để đăng TikTok. "Tụi mình vừa chơi vừa quay, về post lên mạng view cao lắm. Nhiều bạn inbox hỏi địa chỉ liền", Hoàng Long, một nhà sáng tạo nội dung cho biết.



Ngoài chụp ảnh, các bạn trẻ còn được trải nghiệm làm nghệ nhân một ngày. Khu vực thủ công với nghệ nhân làm chiếu cói, vẽ trang trí nón lá, viết thư pháp thu hút cực đông người dừng chân. Đặc biệt, các hoạt động tái hiện phong tục tết như xem làm tò he, nặn bánh thuẫn cũng khiến du khách thích thú.

Tái hiện không gian chợ xưa với nhiều gam màu hoài cổ ẢNH: BÁ DUY

Anh Trọng Hiếu (P.Bắc Nha Trang) cho biết 2 cháu nhỏ nhà anh rất thích chụp hình với các trang trí tết xưa tại đây ẢNH: BÁ DUY

Du khách nước ngoài hào hứng chụp hình check-in ẢNH: BÁ DUY

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Giám đốc điều hành Làng nghề Nha Trang xưa, lễ hội tết xưa với chủ đề "Gìn giữ tết Việt - Kiến tạo tương lai" tại đây được xây dựng với nhiều lớp nội dung gồm phần lễ nghi tết cổ truyền, các hoạt động hội với trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, workshop làng nghề, không gian chợ hoa, chợ tết và ẩm thực ngày tết.

Lễ hội tết xưa với chủ đề "Gìn giữ tết Việt - Kiến tạo tương lai" sẽ kéo dài 45 ngày tại Làng nghề Nha Trang xưa (P.Nam Nha Trang, Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

"Lễ hội hướng đến việc tạo không gian để người dân và du khách cùng hòa mình trải nghiệm và góp phần gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống. Chúng tôi muốn không gian này không chỉ là nơi check-in mà còn là nơi các bạn trẻ hiểu thêm về tết xưa, về những phong tục tập quán đẹp đẽ của dân tộc", bà Ngọc Ánh cho biết.