Thủ tướng Vanuatu thăm và làm việc tại Trường ĐH Nha Trang

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Trường ĐH Nha Trang và các đối tác Vanuatu giai đoạn 2024 - 2026 có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực.

Năm 2025, Trường ĐH Nha Trang đã tiếp nhận 12 lưu học sinh Vanuatu khóa 67 (2025 - 2029) theo học tại một số ngành đào tạo trọng điểm của trường.

Đại diện Trường ĐH Nha Trang giới thiệu về ngành nghề đào tạo với Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu ẢNH: H.L

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Nauka Jotham Napat đã đến thăm ký túc xá sinh viên Vanuatu, tìm hiểu điều kiện sinh hoạt, học tập của lưu học sinh đang theo học tại trường. Đoàn cũng tham quan Bảo tàng Thủy sinh vật (Oceanographic Museum), nơi ông Nauka Jotham Napat ký thông điệp hợp tác với nội dung: "Strengthening cooperation for a sustainable blue ocean - From knowledge to action" (Tăng cường hợp tác vì một đại dương xanh bền vững - Từ tri thức đến hành động).

Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu cũng thăm nhà truyền thống và ghi lưu niệm vào Sổ vàng truyền thống của Trường ĐH Nha Trang.

Tại buổi làm việc chính thức diễn ra ở hội trường, lãnh đạo Trường ĐH Nha Trang đã báo cáo khái quát kết quả hợp tác thời gian qua và chia sẻ định hướng hợp tác trong giai đoạn tới. Buổi làm việc có sự tham dự của đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa, đại diện một số cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh cùng sinh viên Vanuatu đang học tập tại Khánh Hòa.

Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu ghi Sổ vàng truyền thống Trường ĐH Nha Trang

ẢNH: H.L

Theo lãnh đạo Trường ĐH Nha Trang, thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Vanuatu trong đào tạo và trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên - chuyên gia, cũng như nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức, trọng tâm là các lĩnh vực khoa học - công nghệ biển, thủy sản, môi trường biển, nuôi trồng thủy sản bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu vùng đảo.

Chuyến thăm của Thủ tướng Vanuatu được kỳ vọng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa Trường ĐH Nha Trang và các đối tác Vanuatu, đóng góp thiết thực cho phát triển nguồn nhân lực và mục tiêu phát triển bền vững của hai bên.

Trường ĐH Nha Trang luôn coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế

Phát biểu tại buổi làm việc, TS Khổng Trung Thắng, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Nha Trang, cho biết trường là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, định hướng ứng dụng, gắn với đặc thù kinh tế biển, trong đó nổi bật là các lĩnh vực khoa học và công nghệ biển, thủy sản, môi trường, công nghệ thực phẩm, kỹ thuật - công nghệ, du lịch và khối ngành kinh tế - quản trị.

TS Khổng Trung Thắng, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Nha Trang, phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: H.L

Với thế mạnh đào tạo và nghiên cứu theo hướng liên ngành, đa lĩnh vực, cùng tầm nhìn phát triển bền vững và định hướng quốc tế hóa, nhà trường đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực mũi nhọn về biển và thủy sản.

Trên cơ sở đó, Trường ĐH Nha Trang luôn coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt với các quốc gia biển đảo như Cộng hòa Vanuatu. Trong giai đoạn 2024 - 2026, hợp tác giữa nhà trường và các đối tác Vanuatu được thúc đẩy theo hướng ngày càng thực chất, thông qua tăng cường làm việc chính thức, mở rộng kết nối với cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan quản lý giáo dục của Vanuatu, đồng thời triển khai nhiều nội dung phối hợp cụ thể, thiết thực.

Trong đó, Trường ĐH Nha Trang đã tiếp nhận 12 lưu học sinh Vanuatu theo học tại các lĩnh vực đào tạo trọng điểm như cơ khí, điện - điện tử, công nghệ sinh học và môi trường, công nghệ thực phẩm và xây dựng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác theo chiều sâu trong thời gian tới.

Thời gian tới, Trường ĐH Nha Trang định hướng tiếp tục phát triển hợp tác với các đối tác Vanuatu trong đào tạo và trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên - chuyên gia, cũng như nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức, trọng tâm là các lĩnh vực thủy sản, môi trường biển, nuôi trồng thủy sản bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu vùng đảo, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững biển và đại dương.