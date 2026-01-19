Chùa Sắc tứ Khải Đoan: Ngôi cổ tự triều Nguyễn 'gây sốt' trước Tết Bính Ngọ

Tọa lạc giữa Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), chùa Sắc tứ Khải Đoan vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính, giao thoa giữa kiến trúc cung đình Huế, cổ tự Việt Nam và nhà sàn Tây nguyên.

Năm 1951, chùa Sắc tứ Khải Đoan được xây dựng, do hòa thượng Thích Trí Thủ tiếp nhận đất và cử hòa thượng Thích Đức Thiệu đứng khai sơn. Đoan Huy Hoàng thái hậu Hoàng Thị Cúc (chính phi của vua Khải Định, mẹ vua Bảo Đại) và các phật tử hỗ trợ tài chính xây dựng.

Chùa Sắc tứ Khải Đoan là ngôi chùa nổi tiếng ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ẢNH: HỮU TÚ

Theo nhiều tài liệu ghi chép, chùa được vua Bảo Đại ban sắc phong “Sắc tứ”, đây chính là danh hiệu; tên chùa Khải Đoan được ghép giữa tên vua Khải Định và Đoan Huy Hoàng thái hậu Hoàng Thị Cúc.

Chùa có hướng mặt tây nam, lưng dựa thế núi được thiết kế theo quan niệm kiến trúc cổ "tiền thủy hậu sơn", điều hòa phong thủy. Toàn bộ phần mái của các hạng mục đều hướng rộng ra phía ngoài, tạo dáng mái cong các chùa cổ.

Người dân diện áo dài, chụp ảnh kỷ niệm tại khuôn viên chùa Sắc tứ Khải Đoan ẢNH: HỮU TÚ

Chùa được vua Bảo Đại ban sắc phong “Sắc tứ” ẢNH: HỮU TÚ

Chùa sở hữu kiến trúc độc đáo ẢNH: HỮU TÚ

Đáng chú ý, lầu chuông trống là nơi lưu giữ bảo vật Đại Hồng chung nặng gần 380 kg do Hoàng thái tử Bảo Long và Bảo Thăng (hai người con trai của vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu) hiến tặng, được đúc vào năm 1953.

Trải qua nhiều thời gian, ngôi chùa được đầu tư, xây dựng thêm các hạng mục trong khuôn viên, như: Bảo điện Quan Âm, bảo tượng Di Đà, phù điêu lớn cùng tượng 18 vị La Hán được điêu khắc bằng đá trắng.

Tượng Phật đặt ở khu vực trung tâm, hướng về khoảng sân lớn của chùa ẢNH: HỮU TÚ

Chùa Sắc tứ Khải Đoan thu hút giới trẻ đến tham quan, chụp ảnh tết ẢNH: HỮU TÚ

Những ngày cận dịp Tết Nguyên đán 2026, khuôn viên chùa tập trung thu hút nhiều người, nhất là các bạn trẻ diện áo dài hay các trang phục bắt mắt để chụp ảnh tết.

Bạn Hàn Nữ Bảo Thy (17 tuổi, ở phường Buôn Hồ) cho biết, bản thân đã chuẩn bị trang phục và di chuyển với quãng đường khoảng 50 km để đến chùa Sắc tứ Khải Đoan chụp ảnh tết. "Em cùng bạn đến đây để chụp bộ ảnh Tết Nguyên đán 2026. Khung cảnh yên tĩnh cùng kiến trúc cổ kính được giới trẻ như lựa chọn đến chụp ảnh. Mỗi góc kiến trúc đều cho ra nhiều bức ảnh độc đáo khác nhau", Bảo Thy chia sẻ.

Áo dài hay các trang phục phù hợp được lựa chọn để không gian cổ kính của chùa Sắc tứ Khải Đoan ẢNH: HỮU TÚ

Chùa Sắc tứ Khải Đoan không chỉ là điểm đến văn hóa cho các phật tử, mà còn là địa điểm du lịch nổi tiếng tại Buôn Ma Thuột. Ngôi chùa đều nằm trong các tuyến du lịch mỗi khi du khách đến với Buôn Ma Thuột.