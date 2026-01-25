Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Ai đã giải cứu hơn 4.000 chậu hoa tết nở sớm chỉ trong 1 ngày?

Phan Diệp
Phan Diệp
25/01/2026 19:00 GMT+7

Ông Huỳnh Văn Tiến (67 tuổi) có hơn 4.000 chậu hoa tết nở sớm bị khách trả giá 20.000 đồng/chậu nhưng chưa đầy 1 ngày sau, ông đã bán sạch vườn với giá gấp đôi. Điều gì đã xảy ra?

Chiều 25.1, PV Thanh Niên quay lại vườn hoa tết cúc mâm xôi nở sớm trước tết của ông Huỳnh Văn Tiến (67 tuổi ở ấp Hoà An, xã Chợ Lách) thấy được cảnh tượng bất ngờ.

Trái ngược với khung cảnh vườn hoa tết nở sớm bạt ngàn không có vị khách nào hỏi thăm thì nay có gần 10 người xúm nhau gói hoa chuyển đi. Người ra vườn lựa hoa xách vào sân, người gói hoa bằng giấy báo, người chất hoa lên xe...

Ai đã 'giải cứu' hơn 4.000 chậu hoa tết nở sớm trong vòng 1 ngày? - Ảnh 1.

Bà Duyên vẫn liên tục nghe điện thoại đặt hàng nhưng hoa tết đã bán hết, chiều 25.1

Ảnh: Phan Diệp

Bà Hồng Duyên, vợ ông Tiến nghe điện thoại liên tục. Đầu dây bên kia hỏi mua hoa, bà đáp: "Tui bán được hết rồi, cám ơn cô rất nhiều nghen". Bà Hồng Duyên mới hôm qua còn khóc nức nở vì tiếc của, tiếc công sức 6 tháng chăm sóc hoa của 2 vợ chồng già, giờ cũng đã thở phào nhẹ nhõm.

"Bán hết bông rồi, mừng quá", ông Tiến cho biết. Sau gần nửa tháng rầu rĩ mất ăn mất ngủ lo sợ vườn phải bỏ đi vì nở sớm không ai mua, giờ ông mới có được nụ cười đầu tiên.

Vợ chồng ông bà không sử dụng điện thoại thông minh, cũng chẳng biết mạng xã hội là gì. Mọi năm vào giờ này, hoa trong vườn của ông bà đã có thương lái đến đặt cọc. Tới ngày, người mua chủ động cho xe đến chở, ông bà chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều.

Hàng trăm người gọi điện mua hoa tết 

Năm nay thương lái không ai ngó đến vườn vì hoa nở sớm. Càng gần Tết Nguyên đán, ông Tiến quay quắt chưa nghĩ ra cách nào khả dĩ hơn việc chấp nhận bỏ cả vườn hoa.

Ai đã 'giải cứu' hơn 4.000 chậu hoa tết nở sớm trong vòng 1 ngày? - Ảnh 2.

Ông Tiến chuyển hoa từ vườn ra sân để gói chuyển đi

Ảnh: Phan Diệp

Ai đã 'giải cứu' hơn 4.000 chậu hoa tết nở sớm trong vòng 1 ngày? - Ảnh 3.

Ông Tiến đã cười

Ảnh: Phan Diệp

May mắn, có người hàng xóm biết đến nhóm bạn của anh Trần Đức Huân (38 tuổi, ở TP.HCM) mấy ngày qua chia sẻ nhiều clip về vườn hoa nở sớm của nông dân ở Chợ Lách để cộng đồng mạng chung tay giải cứu nên đã liên hệ nhờ giúp đỡ.

Chiều 24.1, nhóm của anh Huân đăng tải clip ông Tiến giới thiệu vườn hoa lên mạng xã hội và để lại số điện thoại. Sau đó, hàng trăm người khắp nơi chủ động gọi điện đến ông bà để đặt hàng. Ông Tiến chốt được 400 chậu đầu tiên. Sáng nay, ông chốt thêm hơn 1.000 nữa và đến chiều thì sạch vườn.

Tối qua, bà Duyên nghe điện thoại đặt hàng tới hơn 22 giờ. Chợp mắt được 3 tiếng, bà thức dậy cắt dây, chuẩn bị giấy báo để gói hoa. Ông Tiến thì mừng quá, tranh thủ tưới hoa đêm để kịp giao cho khách buổi sáng.

"Chưa đầy 1 ngày các clip được chia sẻ mà đã giúp ông bà bán hết số hoa còn lại trong vườn", anh Huân nói. Mọi người ai cũng bất ngờ còn 2 vợ chồng già thì thấy chuyện này như một phép màu.

Ai đã 'giải cứu' hơn 4.000 chậu hoa tết nở sớm trong vòng 1 ngày? - Ảnh 4.

Ông Tiến đẩy 1 xe rùa đầy hoa, mừng vì bán được

Ảnh: Phan Diệp

Ai đã 'giải cứu' hơn 4.000 chậu hoa tết nở sớm trong vòng 1 ngày? - Ảnh 5.

Khung cảnh mua bán ở vườn hoa của ông Tiến chiều 25.1

Ảnh: Phan Diệp

Ai đã 'giải cứu' hơn 4.000 chậu hoa tết nở sớm trong vòng 1 ngày? - Ảnh 6.

Anh Huân (áo đen) cùng nhóm bạn Youtuber đã chia sẻ những clip về vườn của ông Tiến để mọi người đặt hàng

Ảnh: Phan Diệp

Chiều muộn, nhìn những luống hoa trống trơn, bà Duyên nhẩm tính nhờ bán được với giá 40.000 đồng/chậu nên có thể sẽ thu hồi được vốn. Riêng công sức cả nửa năm của 2 vợ chồng thì xem như 0 đồng.

"Thôi thì hết hoa là mừng lắm rồi. Tôi chẳng mong gì hơn nữa", bà Duyên nói, giọng mừng mừng tủi tủi. Lau nước mắt, bà lật đật dúi vào tay nhóm bạn của anh Huân mấy đòn bánh tét chuối quê nhà để làm quà vì mọi người giúp ông bà miễn phí chẳng tính tiền công.

Giữa trưa ngày 24.1, ông Tiến ra vườn hoa cúc mâm xôi đang nở bung cánh. Sau một hồi ngẫm nghĩ, ông nghẹn ngào từ chối một vị khách trả giá 20.000 đồng/chậu.

Khám phá thêm chủ đề

hoa tết hoa tết nở sớm Chợ Lách giải cứu hoa hết mạng xã hội
