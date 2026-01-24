Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Hoa tết nở sớm, chủ vườn ở Chợ Lách bần thần khi khách trả giá 20.000 đồng/chậu

Phan Diệp
Phan Diệp
24/01/2026 19:00 GMT+7

Giữa trưa ngày 24.1, ông Tiến ra vườn hoa cúc mâm xôi đang nở bung cánh. Sau một hồi ngẫm nghĩ, ông nghẹn ngào từ chối một vị khách trả giá 20.000 đồng/chậu.

Trưa nắng gắt, ông Huỳnh Văn Tiến (67 tuổi, ở ấp Hoà An, xã Chợ Lách) bần thần bước ra vườn bưng lên đặt xuống những chậu hoa tết mà 2 vợ chồng già dành hết công sức chăm sóc cả nửa năm nay.

Ông Tiến còn 4.000 chậu hoa cúc mâm xôi nở sớm căng cánh. Ông muốn bán 40.000 đồng/chậu để gỡ lại chút vốn trả tiền phân, thuốc… nhưng có người vào trả 20.000 đồng nên ông chưa đồng ý.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên hôm nay 24.1, tại thủ phủ hoa tết Chợ Lách, những ngày này cúc mâm xôi nở sớm vàng rực. Giá bán trung bình khoảng 60.000 đồng/chậu.

Hoa tết nở sớm, nông dân bất lực nghẹn ngào

Những chậu hoa nở ở độ đẹp nhất 1 người ôm không xuể vì tán rộng cả mét. Cây hoa khỏe, lá xanh từ gốc đến ngọn, thời điểm này năm ngoái ông Tiến đã bán hết cho thương lái, giá 160.000 đồng/cặp. Năm nay hoa nở sớm, ông Tiến bấm bụng bán rẻ nhưng lại bị ép giá nên chỉ biết xót xa.

Ông Tiến cho biết lúc trước vườn nhà ông trồng sầu riêng nhưng liên tục không được mùa nên chuyển sang trồng hoa 14 năm nay. Trong ngần ấy năm, chưa có năm nào hoa nở sớm như bây giờ.

"Dù có kinh nghiệm nhưng năm nay đành bất lực trước thời tiết. Năm nay thương lái đến xem hoa biết khả năng nở sớm nên không có ai đặt cọc. Vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ bữa giờ", ông Tiến nói.

Hoa tết nở sớm, chủ vườn ở Chợ Lách bần thần khi khách trả giá 20.000 đồng/chậu- Ảnh 1.

Ông Tiến nghẹn ngào bưng chậu bông đứng giữa vườn lúc trưa nắng

Ảnh: Phan Diệp

Hoa tết nở sớm, chủ vườn ở Chợ Lách bần thần khi khách trả giá 20.000 đồng/chậu- Ảnh 2.

Vườn của ông Tiến còn 4.000 chậu hoa tết nở sớm cần giải cứu nhưng mấy hôm nay không có ai hỏi mua

Ảnh: Phan Diệp

Hoa tết nở sớm, chủ vườn ở Chợ Lách bần thần khi khách trả giá 20.000 đồng/chậu- Ảnh 3.

Tầm thời điểm này mọi năm, vườn của ông đã bán hết cho thương lái

Ảnh: Phan Diệp

Hoa tết nở sớm, chủ vườn ở Chợ Lách bần thần khi khách trả giá 20.000 đồng/chậu- Ảnh 4.

Bà Hồng Duyên (60 tuổi) vợ ông Tiến bị bệnh tim, mấy ngày hôm nay có lần ngất xỉu khi tưới hoa vì lo lắng

Ảnh: Phan Diệp

Vợ chồng già không rành công nghệ mong được giúp đỡ

Đến chiều, sau khi được nhóm bạn của anh Nguyễn Phương Duy (ở TP.HCM) đến vườn quay clip chia sẻ lên mạng xã hội, ông Tiến đã bán được 300 chậu đầu tiên. Ông Tiến lật đật vào nhà lấy dây đỏ, gọi hàng xóm nhờ sang giúp cột hoa, trong khi đó anh Duy hỏi giúp nhà xe vận chuyển.

Ông Tiến năm nay trồng 5.000 chậu. Mấy ngày qua, ông đã bán được 1.000 chậu loại còn nụ và hiện còn 4.000 chậu cần được giải cứu. Khác với các chủ vườn trẻ tuổi trong ấp, vợ chồng ông Tiến không rành về bán hàng online. Vì thế, ông mong mỏi người mua đến vườn lựa trực tiếp.

"Giá 40.000 đồng có bán hết vườn tôi cũng đã lỗ nhiều rồi. Bà con có mua bông xin gọi giúp số điện thoại này: 0376.566.919, con gái tôi sẽ nghe máy", ông Tiến nói với giọng đầy biết ơn.

Hoa tết nở sớm, chủ vườn ở Chợ Lách bần thần khi khách trả giá 20.000 đồng/chậu- Ảnh 5.

Chiều 24.1, nhờ sự chia sẻ trên mạng xã hội, có khách mua 300 chậu

Ảnh: Phan Diệp

Hoa tết nở sớm, chủ vườn ở Chợ Lách bần thần khi khách trả giá 20.000 đồng/chậu- Ảnh 6.

Chị Út, hàng xóm của ông Tiến ở sát bên nghe tin bán được hoa vội vàng qua phụ giúp gia đình

Ảnh: Phan Diệp

Hoa tết nở sớm, chủ vườn ở Chợ Lách bần thần khi khách trả giá 20.000 đồng/chậu- Ảnh 7.

Ông Tiến chọn hoa cho khách, đánh dấu bằng dây đỏ

Ảnh: Phan Diệp

Hoa tết nở sớm, chủ vườn ở Chợ Lách bần thần khi khách trả giá 20.000 đồng/chậu- Ảnh 8.

Ông Tiến đẩy một xe rùa đầy ắp hoa, mong bán hết sớm dù biết năm nay lỗ nặng

Ảnh: Phan Diệp

Hoa tết nở sớm, chủ vườn ở Chợ Lách bần thần khi khách trả giá 20.000 đồng/chậu- Ảnh 9.

Vườn hoa của ông Tiến bán giá rẻ hơn so với mặt bằng chung ở xã Chợ Lách hiện tại

Ảnh: Phan Diệp

Tin liên quan

Hoa tết bung nở đầu tháng chạp: Vì sao nhiều người ở TP.HCM vẫn mua không chần chừ?

Hoa tết bung nở đầu tháng chạp: Vì sao nhiều người ở TP.HCM vẫn mua không chần chừ?

Dù mới đầu tháng chạp, nhiều người ở TP.HCM vẫn mua hoa tết như cúc mâm xôi đã nở bung. Vì sao họ không chờ cận tết mà lại chưng hoa sớm đến vậy?

Điều bất ngờ sau 3 tiếng giải cứu hoa tết ở TP.HCM

Hoa tết trải dài dọc đường đến thủ phủ Chợ Lách: Cảnh bất ngờ gây xúc động

Khám phá thêm chủ đề

hoa tết hoa tết nở sớm Miền Tây nông dân Chợ Lách Cúc mâm xôi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận