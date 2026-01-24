Hoa tết nở sớm, chủ vườn ở Chợ Lách bần thần khi khách trả giá 20.000 đồng/chậu

Trưa nắng gắt, ông Huỳnh Văn Tiến (67 tuổi, ở ấp Hoà An, xã Chợ Lách) bần thần bước ra vườn bưng lên đặt xuống những chậu hoa tết mà 2 vợ chồng già dành hết công sức chăm sóc cả nửa năm nay.

Ông Tiến còn 4.000 chậu hoa cúc mâm xôi nở sớm căng cánh. Ông muốn bán 40.000 đồng/chậu để gỡ lại chút vốn trả tiền phân, thuốc… nhưng có người vào trả 20.000 đồng nên ông chưa đồng ý.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên hôm nay 24.1, tại thủ phủ hoa tết Chợ Lách, những ngày này cúc mâm xôi nở sớm vàng rực. Giá bán trung bình khoảng 60.000 đồng/chậu.

Hoa tết nở sớm, nông dân bất lực nghẹn ngào

Những chậu hoa nở ở độ đẹp nhất 1 người ôm không xuể vì tán rộng cả mét. Cây hoa khỏe, lá xanh từ gốc đến ngọn, thời điểm này năm ngoái ông Tiến đã bán hết cho thương lái, giá 160.000 đồng/cặp. Năm nay hoa nở sớm, ông Tiến bấm bụng bán rẻ nhưng lại bị ép giá nên chỉ biết xót xa.

Ông Tiến cho biết lúc trước vườn nhà ông trồng sầu riêng nhưng liên tục không được mùa nên chuyển sang trồng hoa 14 năm nay. Trong ngần ấy năm, chưa có năm nào hoa nở sớm như bây giờ.



"Dù có kinh nghiệm nhưng năm nay đành bất lực trước thời tiết. Năm nay thương lái đến xem hoa biết khả năng nở sớm nên không có ai đặt cọc. Vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ bữa giờ", ông Tiến nói.

Ông Tiến nghẹn ngào bưng chậu bông đứng giữa vườn lúc trưa nắng Ảnh: Phan Diệp

Vườn của ông Tiến còn 4.000 chậu hoa tết nở sớm cần giải cứu nhưng mấy hôm nay không có ai hỏi mua Ảnh: Phan Diệp

Tầm thời điểm này mọi năm, vườn của ông đã bán hết cho thương lái Ảnh: Phan Diệp

Bà Hồng Duyên (60 tuổi) vợ ông Tiến bị bệnh tim, mấy ngày hôm nay có lần ngất xỉu khi tưới hoa vì lo lắng Ảnh: Phan Diệp

Vợ chồng già không rành công nghệ mong được giúp đỡ

Đến chiều, sau khi được nhóm bạn của anh Nguyễn Phương Duy (ở TP.HCM) đến vườn quay clip chia sẻ lên mạng xã hội, ông Tiến đã bán được 300 chậu đầu tiên. Ông Tiến lật đật vào nhà lấy dây đỏ, gọi hàng xóm nhờ sang giúp cột hoa, trong khi đó anh Duy hỏi giúp nhà xe vận chuyển.

Ông Tiến năm nay trồng 5.000 chậu. Mấy ngày qua, ông đã bán được 1.000 chậu loại còn nụ và hiện còn 4.000 chậu cần được giải cứu. Khác với các chủ vườn trẻ tuổi trong ấp, vợ chồng ông Tiến không rành về bán hàng online. Vì thế, ông mong mỏi người mua đến vườn lựa trực tiếp.

"Giá 40.000 đồng có bán hết vườn tôi cũng đã lỗ nhiều rồi. Bà con có mua bông xin gọi giúp số điện thoại này: 0376.566.919, con gái tôi sẽ nghe máy", ông Tiến nói với giọng đầy biết ơn.

Chiều 24.1, nhờ sự chia sẻ trên mạng xã hội, có khách mua 300 chậu Ảnh: Phan Diệp

Chị Út, hàng xóm của ông Tiến ở sát bên nghe tin bán được hoa vội vàng qua phụ giúp gia đình Ảnh: Phan Diệp

Ông Tiến chọn hoa cho khách, đánh dấu bằng dây đỏ Ảnh: Phan Diệp

Ông Tiến đẩy một xe rùa đầy ắp hoa, mong bán hết sớm dù biết năm nay lỗ nặng Ảnh: Phan Diệp