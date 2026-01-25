Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Rủ nhau về tận vườn giải cứu hoa tết nở sớm: Miền Tây không xa

Phan Diệp
Phan Diệp
25/01/2026 06:30 GMT+7

Giữa trưa nắng, nhiều người từ TP.Cần Thơ, Bến Tre… chạy xe về tận Chợ Lách mua hàng chục chậu hoa tết nở sớm, san sẻ khó khăn cùng nông dân miền Tây.

Xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long (Bến Tre cũ) cùng với làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp từ lâu được mệnh danh là thủ phủ hoa tết của miền Tây. Năm nay, vì thời tiết không thuận lợi, mưa trái mùa kéo dài kết hợp sương mù buổi sáng, nắng nóng buổi trưa khiến hoa cúc mâm xôi nở sớm trước tết.

Về Chợ Lách những ngày này buồn vui lẫn lộn. Đi dọc trục đường quốc lộ 57 và len lỏi vào những con đường liên ấp ngoằn ngoèo, đâu đâu cũng thấy cả một cánh đồng cúc mâm xôi nở bung. Không khí tết cận kề, hoa đạt chất lượng nhưng chẳng thấy nụ cười trên gương mặt người nông dân.

Rủ nhau mua hoa tết nở sớm: Tấm lòng thơm thảo yêu thương quê mình - Ảnh 1.

Khách từ xa đến vườn lựa hoa giữa trưa 24.1

Ảnh: Phan Diệp

Hoạn nạn mới biết lòng nhau. Khi nông dân đứng ngồi không yên, chấp nhận chịu lỗ thì khắp nơi cũng rộ lên phong trào giải cứu hoa tết. Tại TP.HCM, nhiều cửa hàng đẩy mạnh bán cúc mâm xôi. Chưa kể, nhiều người còn về tận vườn mua hoa lên thành phố bán để giải cứu bớt giúp nông dân.

Giữa trưa, vợ chồng bà Châu Cẩm Thủy (63 tuổi) chở nhau trên xe máy đi hơn 30 km từ phường Bến Tre về xã Chợ Lách lựa mua hoa cúc mâm xôi nở sớm.

"Tôi đi mua hoa được 2 lần rồi. Lần này mua 24 chậu, giá 65.000 đồng/chậu về chưng và tặng bạn bè. Hoa đẹp như thế này mà không bán được bỏ đi thì phí lắm, tôi ủng hộ chút ít để bà con lấy lại vốn để sang năm trồng hoa tiếp. Tết mà, phải có hoa mới vui", bà Thủy nói.

Rủ nhau mua hoa tết nở sớm: Tấm lòng thơm thảo yêu thương quê mình - Ảnh 2.

Vợ chồng bà Thủy nhờ sự kết nối của anh Nguyễn Phương Duy tìm đến vườn hoa cần được giải cứu, trưa 24.1

Ảnh: Phan Diệp

Rủ nhau mua hoa tết nở sớm: Tấm lòng thơm thảo yêu thương quê mình - Ảnh 3.

Vợ chồng bà Thủy mua 24 chậu, thuê xe máy chở về nhà cách vườn hơn 30 km

Ảnh: Phan Diệp

Cũng đi lựa hoa giữa trưa nắng, anh Tâm từ TP.Cần Thơ lái xe xuống chọn 40 chậu về chưng ở cửa hàng của mình. Anh cho biết: "Hoa nở sớm đến tết có thể sẽ tàn nhưng vẫn muốn đi mua để ủng hộ nông dân. Năm nay hoa nở rất đẹp, dù gì cũng là thành quả lao động nửa năm của mọi người".

Nhiều người ở Chợ Lách với kinh nghiệm trồng hoa trên 10 năm chia sẻ với PV Thanh Niên, rằng chưa có năm nào hoa nở sớm như bây giờ. Nhiều chủ vườn ở đây phải vay mượn để thuê mặt bằng trồng hoa. Cúc mâm xôi là giống hoa tết dài ngày, mất 6 tháng chăm sóc để đến tay khách hàng. Hoa tết nở sớm vàng rực không bán được, nông dân lỗ nặng, rơi vào cảnh nợ nần.

Rủ nhau mua hoa tết nở sớm: Tấm lòng thơm thảo yêu thương quê mình - Ảnh 4.

Anh Hải, chồng chị Thảo ôm chậu bông to, đẹp, giá chỉ 65.000 đồng mong mọi người ủng hộ

Ảnh: Phan Diệp

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (34 tuổi) là một trong số những trường hợp như vậy. Để có vốn mua giống, phân thuốc, chị Thảo đang vay ngân hàng 110 triệu đồng. Nhà không có đất đủ trồng hoa, chị thuê mặt bằng giá 20 triệu đồng/năm.

Chị Thảo cho biết, trong 2 ngày qua nhiều người gần xa biết tình hình hoa tết nở sớm ở Chợ Lách nên đã tìm đến mua được hơn 1.000 chậu.

"Năm nay chúng tôi bỏ ra 160 triệu đồng làm vốn, trồng 3.000 chậu nhưng nếu không bán được thì mất trắng. Số điện thoại của tôi là 0365.800.522, mong cô bác gần xa đến ủng hộ", chị Thảo nói giọng khẩn cầu.

