Người dân TP.HCM bất ngờ khi 1.000 chậu hoa tết được tặng miễn phí chiều nay

Ngày 27.1, chiến dịch "Tết sẻ chia" do Gala Nhạc Việt tổ chức tặng 1.000 chậu hoa tết cúc mâm xôi miễn phí cho người dân TP.HCM. Hoa được đơn vị mua ở các nhà vườn có hoa tết nở sớm ở miền Tây nhằm giải cứu giúp bà con nông dân.

Chỉ trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 19 giờ, khu vực check-in của Gala Nhạc Việt ở Nhà Văn hóa Thanh niên, đường Nguyễn Thị Minh Khai đã trở thành điểm hẹn rực rỡ sắc vàng. Người dân chỉ cần đến chụp ảnh check-in là có thể mang hoa về nhà chưng tết sớm.

Người dân TP.HCM hào hứng nhận những chậu hoa nghĩa tình, giải cứu giúp nông dân miền Tây Ảnh: Phan Diệp

1.000 chậu hoa đã được trao tay người dân TP.HCM chiều 27.1 Ảnh: Phan Diệp

Chương trình cho T Production, Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM và Nhóm tình nguyện viên nghệ sĩ thực hiện. Đạo diễn - nhà sản xuất Trần Thành Trung cùng các nghệ sĩ như MC Quỳnh Hoa, NSƯT Tuyết Thu, diễn viên Võ Đăng Khoa, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, hoa hậu Đàm Lưu Ly và nhóm Tình nguyện viên Nghệ sĩ... đã "làm người vận chuyển", mang 1.000 chậu hoa tết từ miền Tây đến với người dân TP.HCM.

Hoạt động làm tăng thêm tinh thần gắn kết, sẻ chia với bà con nông dân đang gặp khó khăn và lan tỏa thông điệp yêu thương đến người dân TP.HCM.

Không chỉ tặng hoa cho người dân, chương trình còn tặng những chậu hoa đến 8 mái ấm, trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, người khuyết tật và các viện dưỡng lão trên địa bàn để mọi người trang trí xuân.

Chị Bích Trâm nhận hoa miễn phí Ảnh: Phan Diệp

Người đi đường bất ngờ được nhận hoa miễn phí Ảnh: Phan Diệp

Ban tổ chức chương trình tặng hoa tết miễn phí cho người dân Ảnh: BTC

Chị Lê Thị Bích Trâm (35 tuổi) làm việc ở công ty gần Nhà văn hóa Thanh Niên và thấy hoạt động tặng hoa miễn phí nên khi tan ca đã ghé đến lựa. Chị Trâm cho biết, mấy ngày qua đã biết thông tin hoa tết nở sớm ở miền Tây và thấy rất thương bà con.

"Chưa kịp mua hoa để ủng hộ thì thấy chương trình tặng hoa giải cứu giúp nông dân. Mong bà con mau bán hết số hoa nở sớm để đón một cái tết trọn vẹn, vui vẻ hơn".

Cạnh bên, 2 bạn trẻ Cẩm Tú và Minh Thư cũng háo hức lựa 2 chậu hoa. "Chúng mình thật sự xúc động khi được nhận món quà ý nghĩa này trong dịp năm mới. Nhờ những hoạt động giải cứu hoa như thế này, hy vọng bà con nông dân sớm bán hết hoa, có một cái tết ấm áp, an vui".