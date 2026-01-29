Làng mai Bình Lợi: Bí quyết xuống lá mai vàng giúp hoa nở đều dịp tết

Giữa cái nắng chói chang, nông dân làng mai vàng Bình Lợi đang tất bật chuẩn bị công đoạn xuống lá mai vàng để kịp phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026. Trên những cánh đồng rộng thênh thang tại xã Bình Lợi, tiếng máy bơm, tiếng vòi xịt xen lẫn tiếng bước chân hối hả của người nông dân trồng mai khiến ai nấy đều cảm thấy tết đang đến rất gần.

"Kỹ nghệ" xuống lá bằng phân bón lá

Sau những đợt triều cường và mưa lớn cuối năm 2025 gây không ít lo lắng, giờ đây, người dân thủ phủ mai vàng TP.HCM đang bước vào cuộc đua nước rút với thời gian. Từng cành mai, nụ hoa đang được nâng niu, chăm sóc để chờ ngày khoe sắc.

Các công nhân làm việc lúc mặt trời đứng bóng, nắng gắt nhất để đạt hiệu quả khi phun phân bón lá cho cây ẢNH: TRẦN KHA

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn mai rộng 5 hecta có những gốc mai với tuổi đời hơn chục năm, ông Lê Hữu Thiện, một lão nông dày dạn kinh nghiệm của làng mai Bình Lợi chia sẻ về bí quyết để có những chậu mai rực rỡ đúng tết. Thay vì thuê hàng chục nhân công lặt lá thủ công như phương pháp truyền thống, ông Thiện và nhiều hộ dân tại đây đã áp dụng phương pháp phun thuốc rụng lá (thực chất là một loại phân bón lá quá liều) để giải quyết bài toán nhân lực và thời gian.

Ông Thiện giải thích kỹ: "Với diện tích mai vàng lớn như ở Bình Lợi, nếu thuê người lặt tay thì chi phí cao gấp 5 - 7 lần, mà lại không kịp thời vụ. Chúng tôi sử dụng loại phân bón lá được cơ quan chức năng cấp phép. Khi phun quá liều lượng thông thường, nó sẽ tạo ra cơ chế ức chế làm khô cuống lá tự nhiên, khiến lá rụng mà không hề ảnh hưởng đến sức sống của cây hay nụ hoa. Đây hoàn toàn không phải hóa chất độc hại gây ô nhiễm môi trường hay ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng".

Các công nhân chuẩn bị bình xịt để phun lên lá mai giúp rụng lá cùng lúc, hoa sẽ bung nở đều hơn ẢNH: TRẦN KHA

Để đạt hiệu quả cao nhất, ông Thiện cho biết công nhân phải chọn thời điểm từ 10 giờ sáng đến giữa trưa, khi lá mai hoàn toàn khô ráo để thuốc thẩm thấu tốt nhất. Cây sau khi phun khoảng 1 ngày sẽ bắt đầu rụng lá, từ 15 - 17 ngày sau nụ sẽ bung vỏ trấu và nở hoa rực rỡ.

Chắt chiu từng gốc mai đợi tết

Năm nay, do tình hình kinh tế khó khăn, sức mua có phần chậm lại so với mọi năm. Ông Thiện bùi ngùi cho biết, dù mục tiêu vẫn là cung ứng 3.000 cây mai đất và mai chậu, nhưng đến thời điểm hiện tại, lượng đơn đặt hàng mới chỉ đạt hơn 1.000 cây.

ẢNH: TRẦN KHA

Một cây mai trong vườn được ông Thiện dùng kỹ thuật cho rụng lá trước đó để kiểm tra thời gian ra hoa, sau đó canh thời gian để áp dụng các các cây còn lại trong vườn ẢNH: TRẦN KHA

Đường vào vườn mai nhà ông Lê Hữu Thiện ẢNH: TRẦN KHA

Khác với việc xuống lá hàng loạt, ông Thiện tỉ mỉ dùng dây ni lông màu đỏ làm dấu từng gốc mai đạt chuẩn: tàn phải đều, nút nụ phải dày. Những cây chưa đạt tiêu chuẩn sẽ được giữ lại lá để nuôi cây cho mùa sau, tránh việc ép cây ra hoa gây suy kiệt.

"Làm nghề này phải có tâm, giao cây cho khách hay thương lái là hoa phải nở đúng mùng 1, mùng 2 tết thì người ta mới có cái tết trọn vẹn, mình mới giữ được mối làm ăn", ông Thiện tâm sự.

Theo UBND xã Bình Lợi, địa bàn có tổng diện tích đất tự nhiên 5.418 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 3.884,14 ha (71,69%). Người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, với các cây trồng và vật nuôi tiêu biểu như mai vàng (606,6 ha), dừa (38,4 ha), gừng (27,88 ha), sen (35,4 ha), lúa (25,8 ha), cá thịt (98 ha) và cá kiểng (cá koi, 45,3 ha), bên cạnh các nghề sản xuất, buôn bán nhỏ lẻ.

Làng mai vàng Bình Lợi không chỉ là niềm tự hào của nông nghiệp TP.HCM mà còn là tâm huyết cả đời của những người nông dân như anh Lê Hữu Thiện. Sự ủng hộ của người dân thành phố không chỉ giúp bà con giữ vững sinh kế mà còn góp phần duy trì nét văn hóa tết cổ truyền.