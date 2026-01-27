Học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán bao nhiêu ngày?

Giáo viên và học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Sài Gòn, TP.HCM) cùng nhau trang trí không gian chuẩn bị lễ hội Xuân ẢNH: BẢO CHÂU

Các trường chủ động lịch nghỉ tết cho học sinh, giáo viên

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với học sinh, giáo viên ở tất cả các bậc học bắt đầu từ ngày 12.2.2026 (25 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 22.2.2026 (mùng 6 tháng giêng âm lịch).

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT cũng hướng dẫn, căn cứ Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 14.8.2025 của Chủ tịch UBND TP.HCM về kế hoạch thời gian năm học 2025-2026, hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục đơn vị và có thể linh hoạt, tạo điều kiện điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho học sinh nhưng không quá 2 tuần. Việc điều chỉnh phải đảm bảo nguyên tắc thực hiện đủ 35 tuần thực dạy, kiểm tra, đánh giá theo quy định; đảm bảo tiến độ, đủ thời lượng, chất lượng giáo dục và phù hợp với khung kế hoạch chung của thành phố.

Căn cứ theo hướng dẫn nói trên, các trường tại TP.HCM đã chủ động xây dựng kế hoạch thời gian nghỉ Tết Nguyên đán trong bối cảnh vừa đảm bảo thời lượng, chất lượng giáo dục có tính linh hoạt, tạo điều kiện cho học sinh, phụ huynh, giáo viên về quê ăn tết.

Trên fanpage chính thức của Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Sài Gòn) phát thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán sẽ từ ngày 12 đến hết ngày 22.2 (tức từ ngày 25 tháng chạp đến hết ngày mùng 6 tháng giêng).

Bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết, trước đó, vào ngày 11.2 (tức ngày 24 tháng chạp), trường sẽ tổ chức lễ hội Xuân với chủ đề sắc xuân yêu thương. Chương trình sẽ tổ chức trong buổi sáng sau đó học sinh sẽ ra về từ buổi trưa và bước vào kỳ nghỉ tết.

Còn tại Trường THCS Trần Văn Ơn (P.Tân Định), bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng, cho biết học sinh sẽ có 12 ngày nghỉ, sớm hơn 1 ngày so với quy định mà Sở GD-ĐT đã hướng dẫn.

Tuy nhiên, 2 ngày đầu tuần trước đó (ngày 9-10.2) nhà trường sẽ tổ chức ngày hội trải nghiệm. Học sinh sẽ được các nghệ nhân hướng dẫn cách thực hiện các món ăn ngày tết, truyền thống vùng miền như bánh chưng, bánh phục linh, bánh bột lọc, bánh trôi… Nhà trường cũng thông báo rộng rãi và khuyến khích phụ huynh có điều kiện về thời gian thì vào trường cùng tham gia với học sinh và giáo viên.

Các trường học đều tổ chức các hoạt động lễ hội vui chơi vào những ngày trước khi nghỉ tết ẢNH: BẢO CHÂU

Học trực tuyến, học bù để tạo điều kiện cho học sinh về quê

Còn phụ huynh học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (P.Xuân Hòa) thì cho hay, phụ huynh đồng thuận với nhà trường việc cho học sinh nghỉ tết từ ngày 9.2, tức trước thời gian quy định 2 ngày. Học sinh sẽ học bù vào 2 ngày thứ bảy chia đều cho tuần trước tết và sau tết. Tính ra như vậy học sinh sẽ được nghỉ tổng số 16 ngày, thuận tiện cho việc di chuyển về quê.

Tương tự, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa) sắp tới sẽ có 16 ngày nghỉ tết. Phụ huynh học sinh trường này cho hay, trong buổi họp phụ huynh cuối học kỳ 1, giáo viên chủ nhiệm thông báo: Ngày 6-7.2, học sinh sẽ tham gia trại xuân truyền thống; Ngày 9 đến ngày 11.2, học sinh học trực tuyến trên hệ thống LMS theo thời khóa biểu. Lịch nghỉ tết sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 12.2, theo quy định.

"Như vậy, với lịch học trực tuyến và nghỉ tết nói trên thì coi như học sinh có 16 ngày nghỉ tết vì 3 ngày học trực tuyến các con không phải đến trường", phụ huynh trên nói.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục phải có kế hoạch phân công cán bộ, nhân viên trực trong những ngày nghỉ tết và lễ hội Xuân 2026, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống phát sinh tại đơn vị. Đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, dữ liệu của đơn vị trong suốt thời gian nghỉ tết và các sự kiện chính trị năm 2026.

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình học sinh làm tốt công tác quản lý học sinh trong thời gian nghỉ tết và chủ động tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không tham gia các tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, không để xảy ra các vi phạm liên quan pháo nổ, trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau dịp nghỉ tết; nhắc nhở phụ huynh học sinh thực hiện cam kết không giao mô tô, xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo quy định pháp luật.