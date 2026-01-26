Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Lao động - Việc làm

Lịch trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2, 3 ở TP.HCM gộp chung ngày nào?

Phan Diệp
Phan Diệp
26/01/2026 11:00 GMT+7

Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM thông báo lịch trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 và tháng 3.2026 sẽ được gộp chung một đợt vào tháng 2, cụ thể ngày nào?

Ngày 26.1, Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết kế hoạch trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 và tháng 3.2026 trên địa bàn sẽ được gộp chung, chi trả vào ngày 2.2.

Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chi trả qua hình thức chuyển khoản ngân hàng, Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ trả vào ngày 2.2.2026 (do ngày 1.2.2026 là chủ nhật).

Đối với hồ sơ hưu trí giải quyết từ sau ngày 23.1.2026, Bảo hiểm xã hội TP.HCM chi trả ngày 2.3.2026.

Với hình thức chi trả bằng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội TP.HCM thực hiện trả từ ngày 10.2 - 25.3.2026 (trừ ngày nghỉ hằng tuần, lễ, tết).

Lịch trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2, 3 ở TP.HCM gộp chung ngày nào? - Ảnh 1.

Người dân nhờ tư vấn về các chính sách bảo hiểm xã hội ở TP.HCM

ẢNH: PHAN DIỆP

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị người hưởng mở tài khoản ngân hàng và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận tiền nhanh chóng, thuận lợi.

Điều này góp phần thực hiện hiệu quả giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tin liên quan

TP.HCM tặng thẻ bảo hiểm y tế giúp người lao động nghèo

TP.HCM tặng thẻ bảo hiểm y tế giúp người lao động nghèo

Ngày 15.1, Liên đoàn Lao động TP.HCM tặng 820 thẻ bảo hiểm y tế cho đoàn viên, người lao động khó khăn trên địa bàn, tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Phước Lộc: Chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho người dân TP.HCM chu đáo, thực chất

3 điều doanh nghiệp TP.HCM cần biết về mức đóng BHXH từ ngày 1.1

Khám phá thêm chủ đề

BHXH BHXH TP.HCM chi trả lương hưu tài khoản ngân hàng Bảo hiểm xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận