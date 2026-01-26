Lịch trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2, 3 ở TP.HCM gộp chung ngày nào?

Ngày 26.1, Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết kế hoạch trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 và tháng 3.2026 trên địa bàn sẽ được gộp chung, chi trả vào ngày 2.2.

Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chi trả qua hình thức chuyển khoản ngân hàng, Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ trả vào ngày 2.2.2026 (do ngày 1.2.2026 là chủ nhật).

Đối với hồ sơ hưu trí giải quyết từ sau ngày 23.1.2026, Bảo hiểm xã hội TP.HCM chi trả ngày 2.3.2026.

Với hình thức chi trả bằng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội TP.HCM thực hiện trả từ ngày 10.2 - 25.3.2026 (trừ ngày nghỉ hằng tuần, lễ, tết).

Người dân nhờ tư vấn về các chính sách bảo hiểm xã hội ở TP.HCM ẢNH: PHAN DIỆP

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị người hưởng mở tài khoản ngân hàng và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận tiền nhanh chóng, thuận lợi.

Điều này góp phần thực hiện hiệu quả giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.