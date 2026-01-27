Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Lao động - Việc làm

350.000 công nhân lao động được chuyển khoản 1 triệu đồng tối nay

Phan Diệp
Phan Diệp
27/01/2026 21:58 GMT+7

Liên đoàn Lao động TP.HCM đã chuyển khoản cho 350.000 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, với 1 triệu đồng/người trong chương trình họp mặt, tặng quà Tết Bính Ngọ 2026.

Tối 27.1, Liên đoàn lao động TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt, tặng quà tết Bính Ngọ 2026 cho 350.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Năm nay, đơn vị thực hiện chăm lo bằng hình thức phối hợp với các ngân hàng chuyển khoản đồng loạt cho các đoàn viên, công nhân lao động với số tiền 1 triệu đồng/người.

Tham dự chương trình có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM; đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Liên đoàn Lao động TP.HCM, cùng 200 người lao động trên địa bàn. 

Sau khi ông Trần Lưu Quang cùng các đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Liên đoàn Lao động TP.HCM và người lao động thực hiện nghi thức chuyển khoản. Chỉ trong 5 phút, vào lúc 18 giờ 45 phút, số tiền 1 triệu đồng quà tết đã vào tài khoản người lao động.

350.000 công nhân lao động được chuyển khoản 1 triệu đồng tối nay - Ảnh 1.

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP.HCM tham dự chương trình

Ảnh: Phan Diệp

350.000 công nhân lao động được chuyển khoản 1 triệu đồng tối nay - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP.HCM, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Liên Đoàn Lao động TP.HCM và người lao động thực hiện nghi thức chuyển khoản

Ảnh: Phan Diệp

 Chăm lo để người lao động ai cũng có tết

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, cho biết năm 2025, TP.HCM cùng với cả nước thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, đời sống, việc làm và thu nhập của đoàn viên, người lao động mặc dù có nâng lên nhưng vẫn khó khăn.

Trong bối cảnh đó, công nhân, người lao động không ngừng nỗ lực trong lao động, sản xuất, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Dịp tết, Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với mục tiêu: 100% đoàn viên, công nhân lao động khó khăn đều được công đoàn chăm lo. 

"Phương châm là: Tất cả đoàn viên và người lao động đều có tết.  Không để đoàn viên, người lao động nào bị bỏ lại phía sau", ông Bùi Thanh Nhân nói. 

350.000 công nhân lao động được chuyển khoản 1 triệu đồng tối nay - Ảnh 3.

Ông Trần Lưu Quang lì xì cho người lao động

Ảnh: Phan Diệp

350.000 công nhân lao động được chuyển khoản 1 triệu đồng tối nay - Ảnh 4.

Ông Lê Văn Hòa, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM chia vui cùng người lao động

Ảnh: Phan Diệp

 Chia sẻ giúp tăng thêm nhiều nghị lực

Chương trình có đại diện 200 đoàn viên người lao động tham gia. Chị Dương Thị Tình, đoàn viên công đoàn công ty TNHH Lạc Tỷ, phường An Lạc cho biết: "Tôi từ Quảng Trị đến TP.HCM làm việc đã được 26 năm. Trong quá trình đó, tôi và các anh chị công nhân lao động khác có một cảm nhận chung về sự quan tâm, sẻ chia và chăm lo chu đáo của các cấp, các ngành, tổ chức công đoàn thành phố mỗi độ xuân về".

Mặc dù cuộc sống của đa số công nhân lao động còn nhiều vất vả nhưng nhờ có sự sẻ chia và chăm lo thiết thực của các cấp các ngành, nhất là của tổ chức công đoàn đã phần nào giúp chị Tình có thêm nhiều nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.

Mỗi phần quà tết được trao không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia, trách nhiệm của công đoàn với đoàn viên, người lao động. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, động viên công nhân lao động để họ có thêm niềm vui đón mùa xuân ấm áp, nghĩa tình. 

Chương trình họp mặt tặng quà tết cho đoàn viên, người lao động là hoạt động trọng điểm của Liên đoàn Lao động TP.HCM, hưởng ứng không khí thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Công đoàn TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và chào xuân Bính Ngọ năm 2026.


