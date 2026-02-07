Trung tướng Đinh Văn Nơi đóng góp, vận động 1.000 phần quà tết cho người dân

Ngày 7.2, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Tuyền (thành phố Cần Thơ) và các nhà tài trợ trao 5 căn nhà đại đoàn kết và quà tết tặng gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Tổng kinh phí từ quà và nhà là 1 tỉ đồng, do trung tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) đóng góp và vận động tài trợ.



Ông Huỳnh Minh Truyền, Bí thư Đảng ủy phường Long Tuyền (giữa) cùng nhà tài trợ trao 5 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: H.C

Ông Huỳnh Minh Truyền, Bí thư Đảng ủy phường Long Tuyền, cho biết từ nguồn kinh phí trên, phường Long Tuyền đã tiếp nhận và phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức trao 5 căn nhà đại đoàn kết (mỗi căn trị giá 60 triệu đồng) tặng các gia đình quân nhân xuất ngũ, tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đồng thời, trao 1.000 phần quà tết tặng các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng; gia đình chính sách thuộc diện khó khăn; hộ cận nghèo; hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đối tượng bảo trợ xã hội; cán bộ hưu trí khó khăn.

Đại diện Công an thành phố Cần Thơ và nhà tài trợ trao quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Long Tuyền ẢNH: H.C

Ngoài ra, các phần quà tết còn được trao cho những hội viên Hội Cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân khó khăn; lực lượng an ninh cơ sở; gia đình thanh niên chuẩn bị lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, thanh niên xuất ngũ năm 2026.

Theo ông Huỳnh Minh Truyền, những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng là tình cảm của cán bộ chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ, đồng thời cũng là tấm lòng của trung tướng Đinh Văn Nơi gửi tới các hộ gia đình chính sách, bà con nhân dân còn khó khăn tại quê hương Cần Thơ.



