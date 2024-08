Thiếu tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Cục trưởng A03 Bộ Công an

Ngày 12.8, tại TP.Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) tổ chức lễ công bố, thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Quảng Ninh.



Thiếu tướng Đinh văn Nơi giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03 - Bộ Công an) N.H

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, về việc điều động thiếu tướng Đinh Văn Nơi (48 tuổi, quê quán Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03 - Bộ Công an).

Cũng tại buổi lễ, Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang điều động đại tá Trần Văn Phúc (46 tuổi, quê quán H.Đông Anh, TP.Hà Nội), Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đến nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trao quyết định tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, bày tỏ tin tưởng đại tá Trần Văn Phúc sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh ngày càng vững mạnh toàn diện.

Đại tá Trần Văn Phúc, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Q.M.G

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng công bố quyết định về việc chỉ định đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Trần Văn Phúc, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, hứa nỗ lực chung sức đồng lòng, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, ban lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vẻ vang, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.