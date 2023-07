Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nhận Huân chương Chiến công hạng nhất

Ngày 10.7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của đơn vị này, thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã được Bộ Công an trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhất về những thành tích trong thời gian vừa qua.



Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã tập trung đấu tranh, làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, giải quyết triệt để các điều kiện nảy sinh tội phạm từ cơ sở; tỷ lệ điều tra, khám phá chung đạt 83,7% (làm rõ 236/282 vụ, 595 đối tượng gây án); trong đó, điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng trở lên đạt 100% (làm rõ 26/26 vụ, 33 đối tượng gây án).

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện…

Trước những thành tích trên, Bộ Công an đã biểu dương và trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (47 tuổi, quê tại Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Ông Đinh Văn Nơi có trình độ tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội. Ông Nơi từng trải qua nhiều chức vụ như: Trưởng công an H.Phong Điền (TP.Cần Thơ), Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ.

Ngày 27.6.2020, thiếu tướng Đinh Văn Nơi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Đến ngày 1.9.2022, ông được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 24.12.2022, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023 của Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi được trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhì.