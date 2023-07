Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nhận Huân chương Chiến công hạng nhất

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của công an tỉnh này, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đã trao Huân chương Chiến công hạng nhất cho thiếu tướng Đinh Văn Nơi - là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng trao tặng cờ thi đua Chính phủ cho tập thể Phòng An ninh điều tra; trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho 8 cá nhân thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao huân chương Chiến công hạng nhất cho Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Công an tỉnh Quảng Ninh

Lãnh đạo Bộ Công an trao tặng Cờ thi đua Chính phủ cho tập thể Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (47 tuổi, quê tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ). Ông Đinh Văn Nơi có trình độ tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội. Ông Nơi từng trải qua nhiều chức vụ như: Trưởng công an huyện Phong Điền (thành phố Cần Thơ), Phó giám đốc Công an thành phố Cần Thơ.

Ngày 27.6.2020, thiếu tướng Đinh Văn Nơi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Đến ngày 1.9.2022, ông được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thời điểm còn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thiếu tướng Đinh Văn Nơi từng dùng số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng, trực tiếp tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác tội phạm của người dân.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cũng chỉ đạo, triệt phá nhiều vụ án lớn như: vụ buôn lậu 51 kg vàng từ Campuchia về An Giang; vụ án đánh bạc qua hình thức lô đề hơn 2.000 tỉ đồng tại thành phố Long Xuyên (thuộc tỉnh An Giang),...

Ngày 24.12.2022, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023 của Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi được Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhì của Chủ tịch nước.