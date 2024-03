Thiếu tướng Đinh Văn Nơi điều động 6 trưởng phòng, đơn vị nghiệp vụ

Ngày 1.3, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác bộ; trong đó, điều động 4 trưởng phòng, đơn vị nghiệp vụ.



Đại tá Nguyễn Thuận, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, trao quyết định điều động của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho 4 trưởng các phòng, đơn vị nghiệp vụ N.K

Cụ thể, thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đã điều động thượng tá Hà Giang, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, giữ chức vụ Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh; thượng tá Trần Thái Bình, Trưởng phòng An ninh nội địa, giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; thượng tá Nguyễn Đức Long, Trưởng phòng Tham mưu, giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh nội địa; thượng tá Nguyễn Hảo Hà, Trưởng công an H.Hải Hà, giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định nghỉ hưu đối với đại tá Hoàng Thanh Nhượng, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh.

Trước đó, thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã điều động thượng tá Vũ Xuân Lịch, Trưởng công an TX.Quảng Yên, giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự; điều động thượng tá Nguyễn Quang Dũng, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, giữ chức vụ Trưởng công an TX.Quảng Yên.