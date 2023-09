Công an tỉnh Quảng Ninh sáp nhập nhiều đơn vị nghiệp vụ

Ngày 8.9, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong tinh, gọn, mạnh và điều động, bố trí cán bộ theo kế hoạch.



Ban lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh (quân phục trắng) sau khi sáp nhập H.T

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát kinh tế (tên gọi mới là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường); sáp nhập Phòng Cảnh sát đường thủy vào Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (tên gọi mới là Phòng CSGT); sáp nhập hai phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng an ninh.

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng kiện toàn lãnh đạo, chỉ huy của các phòng nghiệp vụ sau khi sáp nhập.

Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai sáp nhập các đơn vị nghiệp vụ nói trên là thực hiện Đề án số 19, ngày 10.7 của Bộ Công an về "Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh"; Phương án số 01, ngày 10.7 của Bộ Công an về "Triển khai tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc cơ quan điều tra các cấp trong công an nhân dân và bảo đảm điều kiện bổ nhiệm điều tra viên".

Ban lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh (quân phục trắng) sau khi sáp nhập N.K

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị này đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an về nguyên tắc, định hướng bố trí, sắp xếp cán bộ, lãnh đạo chỉ huy. Quá trình thực hiện tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, trên cơ sở nhận xét, đánh giá đúng cán bộ về phẩm chất, năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác...

Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thông suốt về nhận thức, đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao của các cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an tỉnh.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cũng yêu cầu các đơn vị sáp nhập, chuyển chức năng nhiệm vụ khẩn trương rà soát bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy đơn vị bảo đảm dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đúng quy chế quy định, sớm ổn định để bắt tay ngay vào công việc góp phần cùng toàn lực lượng công an tỉnh hoàn thành các chương trình kế hoạch trong những tháng cuối năm.