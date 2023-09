Thứ trưởng Bộ Công an làm Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia

Ngày 8.9, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Nội vụ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 - 2028.



Hiệp hội An ninh mạng quốc gia được thành lập hồi tháng 5, theo Quyết định số 340 của Bộ Nội vụ. Đây là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công dân và tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng tự nguyện thành lập.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an (phải), được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia MINH MINH

Tại đại hội, thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Phó chủ tịch thường trực hiệp hội là trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).

5 phó chủ tịch hiệp hội gồm: ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel; ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT; ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần FPT; ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn công nghệ CMC.

Theo chương trình công tác đã được thông qua, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia sẽ tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về an ninh mạng; tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của hiệp hội.

Cùng với đó là rà soát, nghiên cứu dự thảo, đề xuất cơ quan chức năng có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về an ninh mạng; tham gia chương trình, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo các đề nghị về an ninh mạng; tăng cường hợp tác quốc tế liên quan đến an ninh mạng…

Phát biểu tại đại hội, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia, đánh giá tình hình an toàn, an ninh mạng trong thời gian qua diễn biến rất phức tạp.

Sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước trên lĩnh vực an ninh mạng diễn ra gay gắt, quyết liệt cũng tác động sâu sắc đến tình hình an ninh chính trị toàn cầu, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia trên không gian mạng.

Để giải quyết những thách thức trên, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, chỉ cơ quan nhà nước là chưa đủ mà phải có sự chung tay tham gia tích cực từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; trong đó có Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.