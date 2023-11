Quảng Ninh: Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trao 55 xe chuyên dụng cho công an xã

Ngày 23.11, thiếu tướng Đinh Văn Nơi cùng các lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức bàn giao 55 xe chuyên dụng cho công an xã thuộc 8 huyện, thị xã trên địa bàn.



Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trao xe tải chuyên dụng cho công an các xã trên địa bàn H.T.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, việc bàn giao 55 xe chuyên dụng nhằm mục đích giúp lực lượng công an xã từng bước khắc phục khó khăn về phương tiện phục vụ công tác, hỗ trợ, tạo điều kiện trong quá trình thực thi nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Cũng theo Công an tỉnh Quảng Ninh, trong năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ trên 5,7 tỉ đồng để mua sắm trang thiết bị, trên 100 tỉ đồng để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc giai đoạn 1 và 23,2 tỉ đồng để mua sắm 55 xe tải chuyên dụng cho lực lượng công an xã.

Trong đợt này, có 55 ô tô chuyên dụng được bàn giao đến công an xã thuộc 8 huyện, thị xã trên địa bàn H.T

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu công an cấp xã được trang cấp xe phải thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; sử dụng đúng mục đích, yêu cầu công tác, tiết kiệm và hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, bảo trì định kỳ để phục vụ tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, thiếu tướng Đinh Văn Nơi cũng yêu cầu công an các xã tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhất là khu vực, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo môi trường an ninh, an toàn ở cơ sơ, góp phần tích cực thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trước đó, vào ngày 20.11, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định bổ nhiệm 56 điều tra viên công an cấp xã, gồm 38 trưởng công an cấp xã, 18 phó trưởng công an cấp xã. Trong đó, có 7 cán bộ được bổ nhiệm điều tra viên trung cấp và 49 cán bộ được bổ nhiệm điều tra viên sơ cấp.