Thiếu tướng Đinh Văn Nơi điều động, bổ nhiệm 11 lãnh đạo đơn vị nghiệp vụ

Ngày 13.9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của thiếu tướng Đinh Văn Nơi, về công tác cán bộ tại các phòng nghiệp vụ và tương đương.



Cụ thể, thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm sau:

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh trao quyết định của thiếu tướng Đinh Văn Nơi về công tác cán bộ của đơn vị này H.T

Thượng tá Hà Thanh Bình, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Thượng tá Phạm Như Thịnh, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt giữ chức vụ Phó trưởng phòng CSCĐ.

Thượng tá Ngô Quang Khải, Phó trưởng Công an TP.Uông Bí giữ chức vụ Phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh.

Thượng tá Trần Viết Luận, Phó trưởng Công an H.Đầm Hà giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thượng tá Nguyễn Văn Quỳnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức vụ Phó trưởng phòng CSCĐ.

Trung tá Ngô Quang Tiệp, Phó trưởng Công an TP.Uông Bí giữ chức vụ Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trung tá Lê Hoàng Hà, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức vụ Phó trưởng phòng Hồ sơ.

Trung tá Kiều Thanh Huyền, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.Móng Cái, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tham mưu.

Thượng tá Phạm Đức Hòa, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc giữ chức vụ Phó trưởng Công an H.Đầm Hà.

Trung tá Nguyễn Hồng Điệp, Đội trưởng Đội Phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trên đường thủy (Phòng Cảnh sát đường thủy) giữ chức vụ Phó trưởng Công an H.Đầm Hà.

Trung tá Lương Đức Thiện, Đội trưởng Đội Tham mưu (Phòng Cảnh sát đường thủy) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an H.Vân Đồn.

Trước đó, vào ngày 8.9, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng tiến hành sáp nhập nhiều đơn vị nghiệp vụ như Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát kinh tế (tên gọi mới là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường); sáp nhập Phòng Cảnh sát đường thủy vào Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (tên gọi mới là Phòng CSGT); sáp nhập hai phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng an ninh.