Linh vật tết 2026 gây choáng ngợp: Ngựa vàng oai phong trên đường hoa Nguyễn Huệ

Sáng 8.2 (tức 21 tháng chạp), linh vật ngựa vàng trên đường hoa Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM) đang dần hoàn thiện, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Mô hình ngựa được tạo hình trong tư thế tung vó, thân phủ sắc vàng rực, nổi bật giữa không gian trung tâm TP.HCM.

Khách nước ngoài hào hứng check-in trước linh vật ngựa trên đường hoa Nguyễn Huệ ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ghi nhận, bao quanh linh vật là hệ thống giàn giáo cao nhiều tầng, công nhân tất bật thi công, lắp ráp từng chi tiết từ thân, bờm đến phần đế trang trí. Nhìn từ trên cao, ngựa vàng nổi bật giữa trục đường đi bộ Nguyễn Huệ, phía xa các cụm tiểu cảnh cũng đang hối hả hoàn thiện.

Hình dáng ngựa được thiết kế khỏe khoắn, cơ bắp rõ nét, đường nét sắc sảo, gợi cảm giác mạnh mẽ và sinh động. Tư thế vươn mình về phía trước tạo cảm giác linh vật như đang chuyển động.

Linh vật ngựa vàng khỏe khoắn, oai phong trên đường hoa Nguyễn Huệ ẢNH: NHẬT THỊNH

Hình ảnh ngựa vàng đã phần nào hé lộ diện mạo hoành tráng của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay, hứa hẹn trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh trong dịp Tết Bính Ngọ.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 có chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" khẳng định tâm thế và khát vọng của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.

Linh vật trên đường hoa Nguyễn Huệ luôn là được người dân, du khách đón chờ mỗi dịp tết ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường hoa sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19 giờ ngày 15.2 đến 21 giờ ngày 22.2 (tức từ 28 tháng chạp đến mùng 6 tết).

Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 mang một tầm vóc hoàn toàn mới, đánh dấu lần đầu tiên trong 23 năm lịch sử, đường hoa phô diễn hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm trong cùng một không gian.

Đường hoa tết 2026 phản ánh bước chuyển mình này với hình ảnh linh vật Bính Ngọ bay lên trên lũy tre cách điệu như sóng lớn, biểu trưng cho nguồn năng lượng vươn lên mạnh mẽ.



Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa đón khách từ tối 28 tháng chạp ẢNH: NHẬT THỊNH

Các hạng mục trên đường hoa đang trong giai đoạn hoàn tất ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện Saigontourist Group - đơn vị thực hiện đường hoa Nguyễn Huệ cho biết, bản giao hưởng mùa xuân 2026 được ngân vang, trải dài trên đại lộ Nguyễn Huệ, phân thành 3 chương: Xuân hội nhập - Cội nguồn gấm hoa - Tương lai vững bước.

Tiếp nối các năm trước, khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được điểm tô hương sắc tết phương Nam với vườn mai vàng rực rỡ đến từ các nghệ nhân tài hoa của làng mai Bình Lợi (xã Bình Lợi, TP.HCM).

Đèn kéo quân trên đường hoa Nguyễn Huệ sẽ rực sáng về đêm ẢNH: NHẬT THỊNH

Chia sẻ về tầm vóc của sự kiện năm nay, ông Trương Đức Hùng, Tổng giám đốc Saigontourist Group, Trưởng ban tổ chức cho biết, đường hoa Nguyễn Huệ 2026 không chỉ đơn giản là một không gian nghệ thuật độc đáo, mà còn là biểu tượng sống động cho khát vọng vươn lên và kết nối của TP.HCM trong thời kỳ mới.

"Sau 23 năm, lần đầu tiên chúng tôi mang đến hai phong cách trải nghiệm khác biệt trong cùng một không gian, kết hợp công nghệ Mapping và AR tân tiến để kể câu chuyện về một siêu đô thị trẻ trung, năng động", ông Trương Đức Hùng chia sẻ.

Đội ngũ thi công chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất để hoàn thiện đường hoa ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường hoa tết 2026 vẫn giữ vững giá trị cốt lõi là lòng tự hào dân tộc qua các hình tượng lịch sử như ngựa sắt Thánh Gióng hay ngựa chiến Tây Sơn - những biểu tượng của sức mạnh và bản lĩnh Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Dưới ánh nắng rực rỡ của phương Nam, đường hoa Nguyễn Huệ 2026 là một tác phẩm sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường hoa Nguyễn Huệ là một trong những điểm check-in thu hút đông đảo người dân, du khách vào kỳ nghỉ tết ẢNH: NHẬT THỊNH

Các hạng mục đang dần hoàn thiện ẢNH: NHẬT THỊNH

Linh vật ngựa vàng nổi bật giữa đường hoa ẢNH: NHẬT THỊNH

Phiên bản ban ngày, đường hoa Nguyễn Huệ nổi bật phối hợp gam màu nóng - lạnh và hiệu ứng sơn chuyển màu, tạo “biển sắc” thay đổi theo góc nhìn. Phiên bản ban đêm, đường hoa chuyển mình thành lễ hội ánh sáng với công nghệ mapping lần đầu áp dụng, trình chiếu hình ảnh trực tiếp lên linh vật kết hợp chuyển động cơ học và hệ thống đèn LED, tạo trải nghiệm sống động ẢNH: NHẬT THỊNH



