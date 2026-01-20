Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ mở cửa khi nào?: Hé lộ những linh vật ngựa đặc biệt

Ngày 20.1, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) vừa có thông tin chính thức về Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026. Đường hoa năm nay có chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19 giờ ngày 15.2 đến 21 giờ ngày 22.1.2026 (tức từ ngày 28 tháng chạp đến mùng 6 tết).

Cụm đại cảnh “Lý ngựa ô” tái hiện nét văn hóa Nam bộ với tạo hình vui nhộn, màu xanh ngả tím thời thượng ẢNH: BTC

Theo Saigontourist Group, đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 mang một tầm vóc hoàn toàn mới, đánh dấu lần đầu tiên trong 23 năm lịch sử, đường hoa phô diễn hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm trong cùng một không gian.

Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt hợp nhất TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương thành "siêu đô thị quốc tế Đông Nam Á". Đường hoa tết 2026 khắc họa tinh thần ấy qua hình tượng linh vật Bính Ngọ vươn cao trên lũy tre cách điệu, biểu trưng cho khát vọng bứt phá, gắn kết ba địa phương.

Chiêm ngưỡng phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026: 2 phiên bản ngày và đêm

Bản giao hưởng mùa xuân 2026 được ngân vang, trải dài trên đại lộ Nguyễn Huệ, phân thành 3 chương: Xuân hội nhập - Cội nguồn gấm hoa - Tương lai vững bước. Tiếp nối các năm trước, khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được điểm tô hương sắc tết phương Nam với vườn mai vàng rực rỡ đến từ các nghệ nhân tài hoa của làng mai Bình Lợi (xã Bình Lợi, TP.HCM).

Đại cảnh "Ngựa chín hồng mao"

Ông Trương Đức Hùng, Tổng giám đốc Saigontourist Group, Trưởng ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 cho biết, sau 23 năm, lần đầu tiên ban tổ chức mang đến hai phong cách trải nghiệm khác biệt trong cùng một không gian, kết hợp công nghệ mapping (kỹ thuật trình chiếu hình ảnh, video, hiệu ứng ánh sáng lên các bề mặt không phẳng - PV) và AR (thực tế ảo) tân tiến để kể câu chuyện về một siêu đô thị trẻ trung, năng động.

"Hy vọng rằng đường hoa năm nay sẽ trở thành nơi cảm xúc thăng hoa, nơi lịch sử ngàn năm hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại, khẳng định vai trò tiên phong của TP.HCM trên bản đồ kinh tế, văn hóa và công nghệ cả nước", ông Hùng chia sẻ.

Linh vật ngựa trên đường hoa Nguyễn Huệ có gì đặc biệt?

Theo đó, phiên bản ban ngày, dưới ánh nắng phương Nam, Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 gây ấn tượng với quy mô sắp đặt lớn, quy tụ hơn 100.000 giỏ hoa nhiều chủng loại. Đại cảnh "Ngựa chín hồng mao" được tạo hình cao 6,4 m, phối hợp nhiều lớp màu và hiệu ứng sơn chuyển sắc, tạo nên không gian màu sắc thay đổi theo góc nhìn. Hình tượng "chín hồng mao" mang ý nghĩa viên mãn, cát tường, được thể hiện hài hòa giữa gam màu nóng - lạnh.

Linh vật ngựa bay lên trên lũy tre cách điệu như sóng lớn, biểu trưng cho nguồn năng lượng vươn lên mạnh mẽ

Một điểm nhấn khác là đại cảnh "Nhất mã thong dong", linh vật lớn nhất đường hoa năm nay, cao gần 7 m. Linh vật được chế tác từ tre đan theo cấu trúc hình học, thân thiện môi trường, kết hợp thảm thực vật tạo nên không gian mở để du khách dạo bước, tham quan.

Cụm đại cảnh "Lý ngựa ô" lấy cảm hứng từ làn điệu dân ca Nam bộ, nổi bật với tạo hình sinh động, gam màu xanh ngả tím. Bề mặt linh vật được xử lý hiệu ứng sơn mài kết hợp hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo độ óng ánh khi có ánh nắng chiếu vào.

Khu "Rực rỡ miền ký ức" thu hút sự chú ý với chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m. Trục xoay của đèn tái hiện những hình ảnh quen thuộc của tết truyền thống, gợi nhắc không gian văn hóa dân gian Việt.

Linh vật ngựa ở cổng kết

Khi đêm xuống, đường hoa Nguyễn Huệ khoác lên diện mạo mới với hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và công nghệ trình chiếu hiện đại. Công nghệ mapping lần đầu được ứng dụng, cho phép hình ảnh trình chiếu trực tiếp lên bề mặt linh vật có cấu trúc phức tạp, tạo hiệu ứng thị giác sinh động.

Linh vật tại cổng chào kết hợp trình chiếu hình ảnh và chuyển động cơ học ở một số bộ phận, cùng hệ thống đèn LED viền và ánh sáng đuổi, mang lại trải nghiệm thị giác liền mạch.

Hình ảnh cổng kết vào ban đêm

Ở đại cảnh cuối "Giang sơn cẩm tú", hệ đèn tĩnh được bố trí khéo léo, làm nổi bật kết cấu linh vật và tạo cảm giác chuyển động bằng ánh sáng. Cụm đại cảnh gồm chín ngựa phi nước đại, trong đó ba ngựa chính được tạo hình nguyên khối, sáu ngựa còn lại có kết cấu nhiều lớp, sắp đặt trên trục ánh sáng, tạo chiều sâu và điểm nhấn cho toàn bộ không gian.

Đường hoa tết 2026 vẫn giữ vững giá trị cốt lõi là lòng tự hào dân tộc qua các hình tượng lịch sử như ngựa sắt Thánh Gióng hay ngựa chiến Tây Sơn - những biểu tượng của sức mạnh và bản lĩnh Việt Nam.

Du khách có thể đi dưới "Nhất mã thong dong" để cảm nhận sự thư thái, thong dong

Đường hoa Tết Bính Ngọ khai mạc ngày 28 tháng chạp

Hình ảnh đèn kéo quân rực sáng về đêm

Chiếc đèn kéo quân khổng lồ

Bên cạnh đó, công nghệ AR tiếp tục được nâng cấp thông qua nền tảng TikTok. Du khách không cần tải thêm ứng dụng mà vẫn có thể trực tiếp thấy hình ảnh ngựa phi nước đại ngay tại cổng chào qua điện thoại cá nhân, tạo nên những góc "check-in" độc nhất vô nhị.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 tiếp tục nhận được sự tham gia của các Tổng lãnh sự quán các nước Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Hoa, và Thái Lan tại TP.HCM, Mỗi quốc gia sẽ mang đến những nét đặc trưng văn hóa riêng biệt, tạo nên một không gian tết đa sắc màu và đậm tính hội nhập.



