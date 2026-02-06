Kỷ lục hơn 1.000 chuyến bay/ngày ở Tân Sơn Nhất Tết Bính Ngọ: Khách cần lưu ý gì?

Trong cuộc họp báo định kỳ trên địa bàn TP.HCM chiều 5.2, ông Trần Văn Hoạch, Trưởng phòng Giám sát Chất lượng dịch vụ và vận tải Hàng không, Cảng vụ Hàng không Miền Nam đã thông tin những điều hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Bính Ngọ cần lưu ý.

Đại diện Cảng vụ Hàng không Miền Nam thông tin tại họp báo ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ông Trần Văn Hoạch, sân bay Tân Sơn Nhất có cao điểm 15 ngày trước tết và 15 ngày sau tết. Trong thời gian trên, trung bình mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất có 940 chuyến bay/ngày, tăng 7% so với tết năm 2025. Lượng khách trung bình khoảng 145.000 khách/ngày, tăng 8% so với cùng kỳ.

Theo dự báo của các hãng hàng không, cao điểm nhất ở sân bay Tân Sơn Nhất là ngày 13 và 14.2 (tức ngày 26, 27 tháng chạp) với khoảng 1.015 chuyến bay mỗi ngày.

Tương tự, cao điểm sau tết rơi vào ngày 22 và 23.2 (tức mùng 6 và mùng 7 tết), số chuyến bay tăng cao, lên tới 1.027 chuyến/ngày.

Như vậy, trung bình cứ hơn 1 phút là có 1 chuyến bay cất/ hạ cánh tại Tân Sơn Nhất. Vào ngày cao điểm, đông nhất lên tới 165.000 khách.

"Năm ngoái sân bay Tân Sơn Nhất đón số chuyến bay kỷ lục là 1.013 chuyến/ngày. Như vậy, năm nay số chuyến bay đã vượt kỷ lục vào dịp Tết Bính Ngọ", đại diện Cảng vụ Hàng không Miền Nam nhận định.

Hành khách đi sân bay Tân Sơn Nhất cần lưu ý gì?

Để chuẩn bị cho công tác phục vụ tết, Cảng vụ Hàng không Miền Nam đã triển khai kịp thời kế hoạch của Bộ Xây dựng, Cục Hàng không và Sở Xây dựng TP.HCM về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và bảo đảm nhu cầu đi lại tết.

Tết Bính Ngọ năm nay, Tân Sơn Nhất đón số chuyến bay kỷ lục, cao nhất lên tới 1.027 chuyến/ngày ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đó, ngành hàng không đã chủ động điều phối sớm, mở bán vé sớm, đáp ứng nhu cầu của hành khách. Các hãng hàng không và đơn vị chủ động có phương án kế hoạch tốt nhất phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp cuối năm.

Đại diện Cảng vụ Hàng không Miền Nam lưu ý, hành khách di chuyển bằng máy bay qua Tân Sơn Nhất cần lưu ý những điều sau:

Chuẩn bị giấy tờ tùy thân: bảo đảm còn hạn; tìm hiểu những cách làm thủ tục check-in như online, trực tiếp hay qua VNeID;



Chuẩn bị kỹ hành lý xách tay, ký gửi phù hợp theo quy định, đúng hàng hóa được vận chuyển;



Kiến nghị chủ động tìm hiểu thông tin chuyến bay của mình để bố trí thời gian di chuyển phù hợp, tránh chậm chuyến;



Xác định rõ nhà ga của chuyến bay để tránh đi nhầm nhà ga.



Theo đó, nhà ga T3 có các hãng: Vietnam Airlines, Pacific, Bamboo, Vietravel Airlines, Vasco, Sun PhuQuoc Airways; nhà ga T1 là hãng Vietjet Air; các chuyến bay quốc tế khởi hành tại nhà ga T2.