TP.HCM cầu thị lắng nghe ý kiến người dân về chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa

Vũ Phượng
Vũ Phượng
04/02/2026 21:36 GMT+7

Thường trực Thành ủy TP.HCM đề nghị cầu thị lắng nghe, kịp thời xử lý các ý kiến góp ý về chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa.

Ngày 4.2, Văn phòng Thành ủy TP.HCM có công văn truyền đạt ý kiến của Thường trực Thành ủy TP.HCM về chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn thành phố. Trong đó, có việc chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa nhận nhiều ý kiến góp ý thời của người dân.

TP.HCM cầu thị lắng nghe ý kiến người dân về chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa- Ảnh 1.

Việc chỉnh trang Hồ Con Rùa nhận nhiều ý kiến của người dân

ẢNH: PHẠM HỮU

Cụ thể, trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy TP.HCM về đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng đô thị. Trong đó, có việc sử dụng các khu đất trống làm công viên, vườn hoa tạm nhằm tạo mỹ quan đô thị, bổ sung không gian sinh hoạt công cộng cho người dân; tránh lãng phí nguồn lực đất đai của thành phố.

Một số công trình đã và đang được khẩn trương hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Đây là chủ trương có ý nghĩa thiết thực nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của người dân và sự đồng hành, hưởng ứng tích cực, trách nhiệm, khẩn trương của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà tài trợ.

Thường trực Thành ủy TP.HCM ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp, sự tích cực chuẩn bị triển khai của các cơ quan có liên quan. Trong quá trình tổ chức thực hiện, một số công trình cụ thể như chỉnh trang cảnh quan trước chợ Bến Thành, khu vực Hồ Con Rùa... ghi nhận nhiều ý kiến phản hồi của người dân và dư luận xã hội.

TP.HCM cầu thị lắng nghe ý kiến người dân về chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa- Ảnh 2.

Hình ảnh mới lạ của chợ Bến Thành

ẢNH: PHẠM HỮU

Để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin, đồng thuận với chủ trương của TP.HCM và sự tham gia hiệu quả, trách nhiệm của các doanh nghiệp, Thường trực Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng quy trình, thủ tục pháp lý, các phương án thiết kế, thi công của các đơn vị tài trợ đối với các công trình chỉnh trang đã, đang và sẽ thực hiện.

Thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu, tuyệt đối không để tình trạng chưa thống nhất giữa các sở, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền phương án xử lý phát sinh (nếu có).

Cùng với đó, tăng cường tổ chức kiểm tra thực địa, trao đổi với đơn vị tài trợ để thống nhất phương án thiết kế, tổ chức thi công phù hợp.

Song song đó, chủ động tiếp nhận thông tin, ý kiến góp ý của các nhà chuyên môn, chuyên gia trong quá trình thiết kế, thi công, khai thác, sử dụng.

Thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy nắm bắt dư luận, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí nhằm tuyên truyền khách quan, toàn diện về chủ trương của TP.HCM và vai trò của các nhà tài trợ, doanh nghiệp; thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và kịp thời xử lý các ý kiến đóng góp của người dân.

Lắng nghe ý kiến của người dân

Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường ký văn bản về thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, chiều 2.2.2026, lãnh đạo UBND TP.HCM đã đi kiểm tra thực địa tại nhiều điểm chỉnh trang như khu vực trước chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa, đường Lê Lợi, khu đất 152 Trần Phú, bến B, C - Ba Son, khu đất 34 - 36, 42 Chu Mạnh Trinh…

TP.HCM cầu thị lắng nghe ý kiến người dân về chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa- Ảnh 3.

TP.HCM cầu thị lắng nghe ý kiến của người dân và dư luận xã hội về việc chỉnh trang các công trình

ẢNH: PHẠM HỮU

UBND TP.HCM đánh giá việc chỉnh trang thời gian qua đã góp phần tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp cho khu vực trung tâm, bước đầu hình thành các điểm đến tham quan, sinh hoạt cộng đồng, đúng định hướng của lãnh đạo thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, một số nội dung còn thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, chưa kịp thời báo cáo, tham mưu phương án xử lý khi phát sinh vướng mắc. UBND TP.HCM cho biết đã ghi nhận các ý kiến phản hồi của người dân và dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng.

Để tạo sự đồng thuận, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Văn hóa - Thể thao cùng các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát quy trình, thủ tục pháp lý, phương án thiết kế và thi công các công trình chỉnh trang; bảo đảm thống nhất giữa các sở, ngành và kịp thời báo cáo, tham mưu xử lý các phát sinh.

Các đơn vị được yêu cầu tăng cường kiểm tra thực địa, làm việc với nhà tài trợ để thống nhất phương án thiết kế, thi công đúng tiến độ, đưa công trình vào phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Đồng thời, chủ động tiếp nhận ý kiến góp ý của chuyên gia, nhà chuyên môn và cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí, truyền thông, thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến người dân.

UBND TP.HCM khẳng định tiếp tục thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị, đồng thời mong người dân, doanh nghiệp và nhà tài trợ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ để các công trình đạt hiệu quả thiết thực, bền vững.

