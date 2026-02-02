Ảnh mới nhất về Hồ Con Rùa, cầu thang bất ngờ được sơn gam màu khác

Ghi nhận vào chiều 1.2, tại Hồ Con Rùa công tác chỉnh trang, sơn mới nơi đây đã hoàn tất. Việc sơn sửa tháp trung tâm, vỉa hè được chỉnh trang, cải tạo các khu vực xuống cấp, sơn vạch kẻ đường, tăng không gian đi bộ cũng đã xong. Các công nhân đã tháo giàn dáo, di dời các trang thiết bị thi công ra khỏi khu vực Hồ Con Rùa.

Các hạng mục tiểu cảnh như: lắp đặt các chậu hoa, cành mai – đào ở nhiều góc của Hồ Con Rùa. Chỉ còn lại công đoạn lắp đặt dãy đèn LED vẫn đang thi công để kịp tiến độ. Phía trên đài bê tông của Hồ Con Rùa cũng đang được sơn lại với màu vàng óng thay vì màu vàng nhạt trước đó. Đáng chú ý, cầu thang bộ ở dự án này vốn được sơn màu xanh ngọc nhưng sau vài ngày, đơn vị thi công đã sơn lại màu xám, đồng bộ với lối đi bên dưới.

Hình ảnh Hồ Con Rùa vào chiều 1.2 sau khi đơn vị thi công hoàn tất việc sơn mới ẢNH: PHẠM HỮU

Hồ Con Rùa nhìn từ trên cao ẢNH: PHẠM HỮU

Sau khi được sơn mới, Hồ Con Rùa trở nên khác lạ so với thời điểm trước kia ẢNH: PHẠM HỮU

Phần đài sen của đài bê tông cao 34 m được sơn màu vàng đậm hơn so với thời điểm ngày 29.1 ẢNH: PHẠM HỮU

Trước đó, vào chiều 29.1, sau một tuần triển khai sơn mới, các công nhân vẫn đang tất bật sơn, chỉnh sửa lại các hạng mục cuối cùng ở Hồ Con Rùa. Các màu sơn bao phủ hoàn toàn khu vực Hồ Con Rùa với 3 gam màu chính là: vàng, trắng và xanh ngọc. Việc chỉnh trang này đã tạo được nét mới mẻ, lạ mắt thay vì khối màu cổ điển xưa cũ.

Các dãy hành lang đi bộ quanh hồ, được sơn phủ một lớp màu trắng đục, hai bên kẻ viền trắng sữa, phía thành được sơn màu ngọc bích. Còn tại khu vực cầu thang, lối đi được sơn màu ngọc bích, lan can sơn màu vàng nhạt.

Ngoài ra, theo đơn thị thi công, sau khi việc sơn mới hoàn tất sẽ lắp đặt dàn đèn LED nằm dọc phía trong mặt hồ. Bên ngoài đường nhựa sẽ sơn lại các vạch kẻ đường. Đồng thời đó còn tạo thêm các tiểu cảnh cây mai, đào đại diện cho Tết Bính Ngọ sắp đến.

Phần trụ của đài bê tông nằm giữa hồ vẫn giữ màu trắng ẢNH: PHẠM HỮU

Với lối cầu thang lên xuống, đơn vị thi công bất ngờ sơn lại màu xám, cùng màu với lối đi xoắn ốc trên mặt hồ thay vì màu xanh ngọc như trước kia ẢNH: PHẠM HỮU

Cầu thang đã được trả lại màu xám đồng bộ

Các chậu hoa cúc mâm xôi được đặt dọc theo lan can của cầu thang ẢNH: PHẠM HỮU

Cành đào, mai được bài trí tại lối lên xuống của cầu thang ẢNH: PHẠM HỮU