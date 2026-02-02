Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Ảnh mới nhất về Hồ Con Rùa, cầu thang bất ngờ được sơn gam màu khác

Phạm Hữu
Phạm Hữu
02/02/2026 06:15 GMT+7

Hiện tại, khu vực Hồ Con Rùa (phường Xuân Hòa, TP.HCM) các hạng mục chỉnh trang, sơn mới đón Tết Bính Ngọ cơ bản đã hoàn thiện. Tuy nhiên, lối cầu thang lên xuống bất ngờ được thay màu mới.

Ghi nhận vào chiều 1.2, tại Hồ Con Rùa công tác chỉnh trang, sơn mới nơi đây đã hoàn tất. Việc sơn sửa tháp trung tâm, vỉa hè được chỉnh trang, cải tạo các khu vực xuống cấp, sơn vạch kẻ đường, tăng không gian đi bộ cũng đã xong. Các công nhân đã tháo giàn dáo, di dời các trang thiết bị thi công ra khỏi khu vực Hồ Con Rùa.

Các hạng mục tiểu cảnh như: lắp đặt các chậu hoa, cành mai – đào ở nhiều góc của Hồ Con Rùa. Chỉ còn lại công đoạn lắp đặt dãy đèn LED vẫn đang thi công để kịp tiến độ. Phía trên đài bê tông của Hồ Con Rùa cũng đang được sơn lại với màu vàng óng thay vì màu vàng nhạt trước đó. Đáng chú ý, cầu thang bộ ở dự án này vốn được sơn màu xanh ngọc nhưng sau vài ngày, đơn vị thi công đã sơn lại màu xám, đồng bộ với lối đi bên dưới.

Ảnh mới nhất về Hồ Con Rùa, cầu thang bất ngờ được thay gam màu khác - Ảnh 1.

Hình ảnh Hồ Con Rùa vào chiều 1.2 sau khi đơn vị thi công hoàn tất việc sơn mới

ẢNH: PHẠM HỮU

Ảnh mới nhất về Hồ Con Rùa, cầu thang bất ngờ được thay gam màu khác - Ảnh 2.

Hồ Con Rùa nhìn từ trên cao

ẢNH: PHẠM HỮU

Ảnh mới nhất về Hồ Con Rùa, cầu thang bất ngờ được thay gam màu khác - Ảnh 3.

Sau khi được sơn mới, Hồ Con Rùa trở nên khác lạ so với thời điểm trước kia

ẢNH: PHẠM HỮU

Ảnh mới nhất về Hồ Con Rùa, cầu thang bất ngờ được thay gam màu khác - Ảnh 4.

Phần đài sen của đài bê tông cao 34 m được sơn màu vàng đậm hơn so với thời điểm ngày 29.1

ẢNH: PHẠM HỮU

Trước đó, vào chiều 29.1, sau một tuần triển khai sơn mới, các công nhân vẫn đang tất bật sơn, chỉnh sửa lại các hạng mục cuối cùng ở Hồ Con Rùa. Các màu sơn bao phủ hoàn toàn khu vực Hồ Con Rùa với 3 gam màu chính là: vàng, trắng và xanh ngọc. Việc chỉnh trang này đã tạo được nét mới mẻ, lạ mắt thay vì khối màu cổ điển xưa cũ.

Các dãy hành lang đi bộ quanh hồ, được sơn phủ một lớp màu trắng đục, hai bên kẻ viền trắng sữa, phía thành được sơn màu ngọc bích. Còn tại khu vực cầu thang, lối đi được sơn màu ngọc bích, lan can sơn màu vàng nhạt.

Ngoài ra, theo đơn thị thi công, sau khi việc sơn mới hoàn tất sẽ lắp đặt dàn đèn LED nằm dọc phía trong mặt hồ. Bên ngoài đường nhựa sẽ sơn lại các vạch kẻ đường. Đồng thời đó còn tạo thêm các tiểu cảnh cây mai, đào đại diện cho Tết Bính Ngọ sắp đến.

Ảnh mới nhất về Hồ Con Rùa, cầu thang bất ngờ được thay gam màu khác - Ảnh 5.

Phần trụ của đài bê tông nằm giữa hồ vẫn giữ màu trắng

ẢNH: PHẠM HỮU

Ảnh mới nhất về Hồ Con Rùa, cầu thang bất ngờ được thay gam màu khác - Ảnh 6.

Với lối cầu thang lên xuống, đơn vị thi công bất ngờ sơn lại màu xám, cùng màu với lối đi xoắn ốc trên mặt hồ thay vì màu xanh ngọc như trước kia

ẢNH: PHẠM HỮU

Ảnh mới nhất về Hồ Con Rùa, cầu thang bất ngờ được thay gam màu khác - Ảnh 7.

Cầu thang đã được trả lại màu xám đồng bộ

Ảnh mới nhất về Hồ Con Rùa, cầu thang bất ngờ được thay gam màu khác - Ảnh 8.

Các chậu hoa cúc mâm xôi được đặt dọc theo lan can của cầu thang

ẢNH: PHẠM HỮU

Ảnh mới nhất về Hồ Con Rùa, cầu thang bất ngờ được thay gam màu khác - Ảnh 9.
Ảnh mới nhất về Hồ Con Rùa, cầu thang bất ngờ được thay gam màu khác - Ảnh 10.

Cành đào, mai được bài trí tại lối lên xuống của cầu thang

ẢNH: PHẠM HỮU

Ảnh mới nhất về Hồ Con Rùa, cầu thang bất ngờ được thay gam màu khác - Ảnh 11.

Về tổng thể, việc chỉnh trang sơn màu ở các tiểu cảnh khác vẫn giữ nguyên

ẢNH: PHẠM HỮU

Tin liên quan

Hồ Con Rùa 'khoác áo mới', đổi gam màu lạ mắt trước thềm Tết Bính Ngọ

Hồ Con Rùa 'khoác áo mới', đổi gam màu lạ mắt trước thềm Tết Bính Ngọ

Khu vực Hồ Con Rùa (phường Xuân Hòa, TP.HCM) vừa được sơn mới với các gam mới, tạo diện mạo khác lạ so với vẻ cổ điển trước đây, sẵn sàng đón Tết Bính Ngọ 2026.

Trung tâm TP.HCM 'thay áo' đón tết: Ngoài chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa còn những nơi nào?

Khám phá thêm chủ đề

Hồ Con Rùa Chợ Bến Thành tết bính ngọ Tết Nguyên đán phường Xuân Hòa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận