Hồ Con Rùa 'khoác áo mới', đổi gam màu lạ mắt trước thềm Tết Bính Ngọ

Theo phương án được UBND TP HCM chấp thuận, thành phố triển khai cải tạo 7 khu vực gồm: quảng trường trước chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, ngã 6 Phù Đổng và các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng do Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ.

Nội dung chỉnh trang gồm sơn mới mặt ngoài các công trình, kẻ lại vạch sơn giao thông, bó vỉa hè, trồng bổ sung cây xanh, vệ sinh môi trường và sắp xếp lại không gian đi bộ nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng.

Do các khu vực này gắn với lịch sử hình thành đô thị TP.HCM, phương án màu sắc và thiết kế sẽ được lựa chọn theo hướng hài hòa với cảnh quan, giữ gìn nét đặc trưng từng địa điểm.

Quan cảnh Hồ Con Rùa chiều 29.1, sau khi được chỉnh trang, sơn mới ẢNH: PHẠM HỮU

Thay bằng vẻ cổ kính thường thấy, Hồ Con Rùa khác lạ trong những ngày qua ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực đỉnh của đài bê tông được thiết kế mô phỏng như một đóa hoa sen cách điệu đang xòe ra ẢNH: PHẠM HỮU

Từ đầu tháng 12.2025, các đơn vị bắt đầu thực hiện việc chỉnh trang dãy nhà cổ nằm ở mặt tiền đường Lê Lợi (giao giữa phường Sài Gòn - Bến Thành, TP.HCM). Việc chỉnh trang mặt đứng các dãy nhà từ chợ Bến Thành đến khách sạn Rex, khu vực nhà hàng Hoàng Long cũ và chung cư số 9 công trường Lam Sơn. Bên cạnh đó, vỉa hè và dải phân cách giữa đường Lê Lợi cũng được cải tạo cho khang trang hơn.

Ngay sau đó, khu vực quảng trường và chợ Bến Thành cũng được đơn vị thi công sơn mới và tạo cảnh quan phía trước. Đồng thời, vào ngày 22.1, khu vực Hồ Con Rùa cũng được đơn vị thi công chỉnh trang và sơn mới.

Sau một tuần triển khai sơn mới, Hồ Con Rùa cơ bản đã hoàn tất. Ghi nhận vào chiều 29.1, các công nhân vẫn đang tất bật sơn, chỉnh sửa lại các hạng mục cuối cùng ở đây. Việc sơn đã bao phủ hoàn toàn khu vực Hồ Con Rùa với 3 gam màu chính là: vàng, trắng và xanh ngọc. Việc chỉnh trang này đã tạo được nét mới mẻ, lạ mắt thay vì khối màu cổ điển xưa cũ.

Tại các dãy hành lang đi bộ quanh hồ, được sơn phủ một lớp màu trắng đục, hai bên kẻ viền trắng sữa, phía thành được sơn màu ngọc bích. Còn tại khu vực cầu thang, lối đi được sơn màu ngọc bích, lan can sơn màu vàng nhạt.

5 cột chính của đài bê tông cao 34 m được sơn màu trắng, phần đài sen được sơn màu vàng nhạt ẢNH: PHẠM HỮU

Từ trên cao có thể nhận thấy các lối đi hình xoắn ốc quanh hồ nổi bật bởi màu sơn trắng đục. Trước kia, các lối đi này không được sơn, vẫn giữ nguyên hiện trạng của lớp đá mài pha bê tông ẢNH: PHẠM HỮU

Công nhân đang thực hiện việc phun sơn những "cánh sen" trên đài bê tông ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài ra, theo đơn thị thi công, sau khi việc sơn mới hoàn tất sẽ lắp đặt dàn đèn LED nằm dọc phía trong mặt hồ. Bên ngoài đường nhựa sẽ sơn lại các vạch kẻ đường. Đồng thời đó còn tạo thêm các tiểu cảnh cây mai, đào đại diện cho Tết Bính Ngọ sắp đến.

Trước đó, vào năm 2022, khu vực Hồ Con Rùa cũng được thi công cải tạo vỉa hè, bó vỉa và lắp đặt ghế ngồi, tạo mảng xanh trên vỉa hè, cải tạo hố ga thoát nước mưa, cải tạo hệ thống chiếu sáng, di dời một số tủ điện trên các trục đường Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Vân, Võ Văn Tần với kinh phí là 15 tỉ đồng, từ nguồn vốn xã hội hóa.

Khi nhìn trực diện Hồ Con Rùa nổi bật với gam màu xanh ngọc và vàng nhạt ẢNH: PHẠM HỮU

Các lối đi hình xoắn ốc hướng vào trung tâm bên trên hồ nước ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực các bậc thang được sơn màu xanh ngọc dẫn lên vị trí trung tâm của hồ ẢNH: PHẠM HỮU

Gam màu xanh ngọc của các bậc thềm pha lẫn với màu vàng của lan can ẢNH: PHẠM HỮU