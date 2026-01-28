Hình ảnh khu vực chợ Bến Thành khác lạ sau khi sơn mới

Ngày 19.1, ở khu vực quảng trường, xung quanh chợ Bến Thành các đơn vị thi công thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền đã giăng dây, dựng hàng rào chắn để tập trung công việc chỉnh trang. Sau hơn một tuần thi công chỉnh trang, khu vực quảng trường và chợ Bến Thành đã khoác lên mình diện mạo mới. Những thay đổi về màu sắc, họa tiết và không gian xung quanh tạo nên hình ảnh khác lạ của ngôi chợ biểu tượng ở trung tâm TP.HCM.

Các công nhân cùng nhiều xe nâng cũng được huy động đa phần tập trung sơn lại phần mái, mảng tường, lam, bó vỉa hè, lót lại những phần gạch vỉa hè hư hỏng cho ngôi chợ nổi tiếng nằm tại trung tâm TP.HCM này.

Theo phương án chỉnh trang đã được Sở Xây dựng thống nhất, khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành được sơn mới tường ngoài chợ, giữ nguyên các đường nét, họa tiết trang trí, thay thế đèn chiếu sáng tường ngoài chợ bị hư hỏng. Bên cạnh đó, nút giao thông tại quảng trường trước chợ Bến Thành được sơn vạch kẻ đường, lối đi, trang trí quảng trường trước chợ.

Khu vực quảng trường được chỉnh trang và chợ Bến Thành được sơn mới. Ảnh chụp sáng nay 28.1

ẢNH: Y KIỆN

Ngày 19.1 vừa qua, khu vực chợ Bến Thành được tiến hành thi công chỉnh trang và sau hơn 1 tuần cơ bản đã hoàn thành ẢNH: Y KIỆN

Khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành, có 4 cụm được phủ lên lớp sơn thay vì để mặt nhựa đường như trước kia ẢNH: Y KIỆN

Đối diện chợ là đường Hàm Nghi cũng được chỉnh trang. Tòa nhà Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn được sơn cùng thời điểm và màu sơn với chợ Bến Thành ẢNH: Y KIỆN

Ghi nhận vào sáng nay 28.1, công việc chỉnh trang sơn mới ở chợ Bến Thành cơ bản đã hoàn thiện. Các hạng mục sơn mái, tường… đã thành hình. Ở khu vực mái chợ được sơn màu đỏ tươi. Điểm nhấn chính được phủ lên trên mái là các vạch kẻ dài màu trắng. Còn các mảng tường cũng được sơn lại màu vàng nhạt truyền thống kèm các đường chỉ màu trắng.

Tại khu vực quảng trường phía trước chợ Bến Thành có 4 cụm được sơn các hoa văn theo kiểu gợn sóng với nhiều gam màu vàng, xanh nhạt, đậm khác nhau.

Bên cạnh đó, tại đường Hàm Nghi tòa nhà Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn và tòa nhà 181 Hàm Nghi cũng đã hoàn tất việc sơn mới phía bên ngoài. Tạo nên khung cảnh khác lạ so với thời điểm trước đây.

Đây là lần thứ 5 chợ Bến Thành được chỉnh trang cải tạo tính từ năm 1975 đến nay. Theo đó, từ năm 1975 đến nay chợ đã trải qua 4 lần trùng tu, cải tạo lớn. Lần thứ nhất kéo dài từ ngày 1.7.1985 – 25.8.1985 được cải tạo và trùng tu lớn. Từ nhà lồng chợ cho đến các gian hàng đều được làm mới, chỉ có hình dáng phía trước và tháp đồng hồ được giữ lại; lần thứ hai vào năm 1992 chợ được cải tạo hệ thống điện.

Tất cả các sạp được nâng cấp từ sạp cây sang sạp sắt; lần thứ ba vào năm 1999 chợ được chỉnh sửa hệ thống cống rãnh, thay mái ngói thành mái tôn và nền được lát gạch ceramic; cuối cùng vào tháng 4.2023 chợ được sơn lại 4 mặt tiền và đèn chiếu sáng mỹ thuật, vừa mang tính thẩm mỹ, hiện đại vừa giữ được nét cổ kính.

Mảng tường chợ Bến Thành vẫn giữ lại màu vàng truyền thống cùng các đường chỉ trên họa tiết và trụ cột màu trắng ẢNH: Y KIỆN

Đây là lần thứ 5 chợ Bến Thành được chỉnh trang cải tạo tính từ năm 1975 đến nay ẢNH: Y KIỆN

Dự kiến việc chỉnh trang tại khu vực quảng trường và chợ sẽ hoàn thành trước ngày 23 tháng chạp để đón Tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: Y KIỆN



