Đời sống Cộng đồng

Chợ Bến Thành khoác 'áo mới' đón Tết Bính Ngọ: Sửa mái ngói, sơn tường

Phạm Hữu
Phạm Hữu
21/01/2026 10:10 GMT+7

Sau 2 năm, chợ Bến Thành (TP.HCM) được sơn sửa, chỉnh trang mái ngói, mảng tường, cảnh quan để đón Tết Bính Ngọ 2026. Dự kiến hoàn thành trước 28 tháng chạp.

Theo đó, Sở Xây dựng đề xuất chỉnh trang 7 khu vực, tuyến đường và nút giao thông trọng điểm, gồm: quảng trường trước chợ Bến Thành; vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng; vòng xoay Hồ Con Rùa cùng 4 tuyến đường trung tâm là Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi và Hai Bà Trưng.

Chợ Bến Thành đang ‘thay áo mới’ chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ sắp đến - Ảnh 1.

Chợ Bến Thành đang được chỉnh trang, sơn lại lớp "áo mới" để đón Tết Bính Ngọ 2026

ẢNH: PHẠM HỮU

Chợ Bến Thành đang ‘thay áo mới’ chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ sắp đến - Ảnh 2.

Những ngày qua, các công nhân đã có mặt tại chợ bắt đầu công việc sơn lại phần bên ngoài của chợ như mái ngói, các mảng tường

ẢNH: PHẠM HỮU

Chợ Bến Thành đang ‘thay áo mới’ chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ sắp đến - Ảnh 3.

Việc sơn lại các mảng tường khu vực mặt tiền được ưu tiên. Màu vàng nhạt, hài hòa với cảnh quan được lựa chọn để sơn lên các tấm lam, mảng tường của chợ

ẢNH: PHẠM HỮU

Trong đó, khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành dự kiến sơn mới toàn bộ tường ngoài chợ theo màu hiện hữu và vẫn giữ nguyên các đường nét, họa tiết trang trí. Chủ đầu tư sẽ thay hệ thống đèn chiếu sáng bị hỏng, đồng thời sơn lại vạch kẻ đường, lối đi bộ và chỉnh trang cảnh quan. Một số công trình lân cận như tòa nhà Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn (136 Hàm Nghi) và tòa nhà số 181 Hàm Nghi cũng được đề xuất sơn mới mặt ngoài theo hiện trạng.

Cũng trong những ngày qua, đơn vị thi công đã giăng dây, dựng hàng rào chắn khu vực quảng trường trước chợ. Nhiều xe nâng cũng được huy động, sẵn sàng cho việc chỉnh trang. Các công nhân đang tập trung sơn lại phần ngói, mảng tường, bó vỉa hè…

Theo Ban Quản lý chợ Bến Thành, từ năm 1975 đến nay chợ đã trải qua 4 lần trùng tu, cải tạo lớn. Lần thứ nhất kéo dài từ ngày 1.7.1985 – 25.8.1985 được cải tạo và trùng tu lớn. Từ nhà lồng chợ cho đến các gian hàng đều được làm mới, chỉ có hình dáng phía trước và tháp đồng hồ được giữ lại; lần thứ hai vào năm 1992 chợ được cải tạo hệ thống điện.

Tất cả các sạp được nâng cấp từ sạp cây sang sạp sắt; lần thứ ba vào năm 1999 chợ được chỉnh sửa hệ thống cống rãnh, thay mái ngói thành mái tôn và nền được lát gạch ceramic; cuối cùng vào tháng 4.2023 chợ được sơn lại 4 mặt tiền và đèn chiếu sáng mỹ thuật, vừa mang tính thẩm mỹ, hiện đại vừa giữ được nét cổ kính. Việc sơn lại công trình không chỉ trên bình diện bảo tồn và phát huy giá trị di sản mà còn giúp làm đẹp cảnh quan của trung tâm TP.HCM.

Chợ Bến Thành đang ‘thay áo mới’ chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ sắp đến - Ảnh 4.

Khu vực mái hiện tại cũng đang được sơn phủ màu đỏ mới

ẢNH: PHẠM HỮU

Chợ Bến Thành đang ‘thay áo mới’ chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ sắp đến - Ảnh 5.

Hiện tại, màu sơn của mái của chợ đã ngả màu theo thời gian

ẢNH: PHẠM HỮU

Chợ Bến Thành đang ‘thay áo mới’ chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ sắp đến - Ảnh 6.

Công nhân kiểm tra để chuẩn bị sơn lại mái của chợ Bến Thành

ẢNH: PHẠM HỮU

Chợ Bến Thành đang ‘thay áo mới’ chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ sắp đến - Ảnh 7.
Chợ Bến Thành đang ‘thay áo mới’ chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ sắp đến - Ảnh 8.

Một phần mái của chợ Bến Thành đã được sơn mới

ẢNH: PHẠM HỮU

Chợ Bến Thành đang ‘thay áo mới’ chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ sắp đến - Ảnh 9.

Phía đường Lê Lợi, phần vỉa hè cũng đã phủ lớp sơn màu vàng

ẢNH: PHẠM HỮU

Chợ Bến Thành đang ‘thay áo mới’ chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ sắp đến - Ảnh 10.

Mảng tường, cột sơn màu vàng nhạt, phía dưới màu nâu đậm

ẢNH: PHẠM HỮU

Chợ Bến Thành đang ‘thay áo mới’ chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ sắp đến - Ảnh 11.

Hồi tháng 4.2023 chợ được sơn lại 4 mặt tiền và đèn chiếu sáng mỹ thuật, vừa mang tính thẩm mỹ, hiện đại vừa giữ được nét cổ kính

ẢNH: PHẠM HỮU


Sau điều chỉnh địa giới, nhiều địa danh nổi tiếng TP.HCM như chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, phố Tây Bùi Viện… đều thuộc phường Bến Thành mới.

Chợ Bến Thành Hồ Con Rùa Đường Lê Lợi tết bính ngọ Tết Nguyên đán phường Bến Thành
