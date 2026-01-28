Nhìn từ trên cao: Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đi qua những tuyến đường nào?

Tuyến metro số 2 được quy hoạch với tổng chiều dài hơn 11 km, trong đó phần đi ngầm chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 9,2 km. Phần còn lại gồm đoạn chuyển tiếp dài 265 m, đoạn trên cao gần 846 m và đoạn tiếp cận depot vượt 900 m. Toàn tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, sử dụng hệ thống điện khí hóa hiện đại, đáp ứng yêu cầu vận hành đường sắt đô thị khối lượng lớn.
Dọc theo tuyến bố trí 12 công trình nhà ga, gồm 10 ga ngầm, trong đó ga Bến Thành giữ vai trò trung tâm, 1 ga trên cao và depot Tham Lương. Dự án được điều chỉnh kéo dài thêm hơn 200 m nhằm đấu nối trực tiếp với ga Bến Thành của tuyến metro số 1, tạo nên điểm giao cắt quan trọng trong mạng lưới metro TP.HCM.
Ga ngầm Bến Thành thuộc tuyến metro số 2 được thiết kế đồng bộ ngay từ đầu để đảm bảo khả năng kết nối liên thông với các tuyến đường sắt đô thị khác như metro số 1, metro số 4 (Đông Thạnh – Hiệp Phước) và tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ trong tương lai.
Từ nút trung tâm này, mạng lưới metro TP.HCM hình thành các trục phát triển chiến lược: trục phía đông kết nối khu đô thị Thủ Thiêm và khu đông thành phố; trục tây bắc hướng về Tham Lương; các hướng mở rộng xa hơn vươn tới Cần Giờ và sân bay quốc tế Long Thành.
Về kết cấu công trình, đoạn ngầm của metro số 2 gồm 2 đường hầm tròn đơn, tổng chiều dài hơn 9 km, kéo dài từ ga Bến Thành đến khu vực giao cắt Trường Chinh – Phạm Văn Bạch. Mỗi hầm có đường kính ngoài 6,8 m, đường kính trong 6,2 m, với độ sâu lớn nhất từ đáy hầm đến mặt đất tự nhiên khoảng 30 m.
Các ga ngầm được tổ chức theo không gian 2 tầng. Tầng ngầm 1 là tầng sảnh, bố trí khu bán vé, soát vé, các phòng dịch vụ và hệ thống giao thông đứng gồm thang máy, thang cuốn và thang bộ; khu vực trung tâm nhà ga dành cho các phòng kỹ thuật như thông gió, điều hòa không khí và hệ thống thông tin tín hiệu.
Tầng ngầm 2 là tầng ke ga, chủ yếu áp dụng ke dạng đảo nhằm tối ưu luồng hành khách lên xuống tàu và chuyển tuyến, đồng thời được trang bị cửa chắn ke ga cùng các hệ thống an toàn theo tiêu chuẩn metro hiện đại.
Ga Tân Bình là ga trên cao duy nhất của tuyến Metro số 2, được thiết kế gồm hai tầng. Tầng 1 là sảnh bán vé, khu thương mại và các phòng chức năng, với giải pháp kiến trúc tận dụng thông gió tự nhiên. Tầng 2 bố trí ke ga dạng lửng, kết nối bằng thang bộ, thang cuốn và thang máy, đảm bảo tiếp cận thuận tiện cho người khuyết tật.
Depot Tham Lương có diện tích hơn 23 ha, bao gồm 21 khu chức năng như khu đỗ tàu, xưởng sửa chữa - bảo dưỡng, trạm điện, tòa nhà điều hành tuyến cùng các hạng mục kỹ thuật phụ trợ. Công trình này giữ vai trò trung tâm kỹ thuật và vận hành, được xem là "đầu não" của toàn tuyến metro số 2.
