Nhìn từ trên cao: Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đi qua những tuyến đường nào?

Tuyến metro số 2 được quy hoạch với tổng chiều dài hơn 11 km, trong đó phần đi ngầm chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 9,2 km. Phần còn lại gồm đoạn chuyển tiếp dài 265 m, đoạn trên cao gần 846 m và đoạn tiếp cận depot vượt 900 m. Toàn tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, sử dụng hệ thống điện khí hóa hiện đại, đáp ứng yêu cầu vận hành đường sắt đô thị khối lượng lớn.

Dọc theo tuyến bố trí 12 công trình nhà ga, gồm 10 ga ngầm, trong đó ga Bến Thành giữ vai trò trung tâm, 1 ga trên cao và depot Tham Lương. Dự án được điều chỉnh kéo dài thêm hơn 200 m nhằm đấu nối trực tiếp với ga Bến Thành của tuyến metro số 1, tạo nên điểm giao cắt quan trọng trong mạng lưới metro TP.HCM.

Cũng như tuyến metro số 1, tuyến metro số 2 sẽ bắt đầu tại khu vực ga Bến Thành, nằm tại Công viên 23 Tháng 9, gần với chợ Bến Thành. Metro số 2 được đấu nối với metro 1 ẢNH: PHẠM HỮU

Từ ga Bến Thành, tuyến metro số 2 sẽ đi dọc theo trục đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành và sẽ có ga Tao Đàn, nằm cạnh công viên Tao Đàn ẢNH: PHẠM HỮU

Tuyến metro số 2 sẽ tiếp tục theo trục từ phường Bến Thành đến phường Xuân Hòa, khu vực vòng xoay Dân Chủ ẢNH: PHẠM HỮU

Tại vòng xoay Dân Chủ sẽ là ga Dân Chủ, nằm sát vòng xoay ẢNH: PHẠM HỮU

Từ vòng xoay Dân Chủ, tuyến metro số 2 cũng sẽ tiếp tục đi theo trục thẳng của đường Cách Mạng Tháng Tám, hướng về đường Trường Chinh ẢNH: PHẠM HỮU

Ga ngầm Bến Thành thuộc tuyến metro số 2 được thiết kế đồng bộ ngay từ đầu để đảm bảo khả năng kết nối liên thông với các tuyến đường sắt đô thị khác như metro số 1, metro số 4 (Đông Thạnh – Hiệp Phước) và tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ trong tương lai.

Từ nút trung tâm này, mạng lưới metro TP.HCM hình thành các trục phát triển chiến lược: trục phía đông kết nối khu đô thị Thủ Thiêm và khu đông thành phố; trục tây bắc hướng về Tham Lương; các hướng mở rộng xa hơn vươn tới Cần Giờ và sân bay quốc tế Long Thành.

Về kết cấu công trình, đoạn ngầm của metro số 2 gồm 2 đường hầm tròn đơn, tổng chiều dài hơn 9 km, kéo dài từ ga Bến Thành đến khu vực giao cắt Trường Chinh – Phạm Văn Bạch. Mỗi hầm có đường kính ngoài 6,8 m, đường kính trong 6,2 m, với độ sâu lớn nhất từ đáy hầm đến mặt đất tự nhiên khoảng 30 m.

Các ga ngầm được tổ chức theo không gian 2 tầng. Tầng ngầm 1 là tầng sảnh, bố trí khu bán vé, soát vé, các phòng dịch vụ và hệ thống giao thông đứng gồm thang máy, thang cuốn và thang bộ; khu vực trung tâm nhà ga dành cho các phòng kỹ thuật như thông gió, điều hòa không khí và hệ thống thông tin tín hiệu.

Cũng trên đường Cách Mạng Tháng Tám là khu vực sẽ là ga Lê Thị Riêng. Ga này nằm trước công viên Lê Thị Riêng. Hiện tại một số khu vực được rào chắn thi công sơ bộ cho dự án ẢNH: PHẠM HỮU

Trục đường Cách Mạng Tháng Tám - nơi tuyến metro số 2 đi qua đoạn Bệnh viện Thống Nhất và Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền ẢNH: PHẠM HỮU

Kết thúc đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám, metro này sẽ đi theo theo trục thẳng của đường Trường Chinh

Tầng ngầm 2 là tầng ke ga, chủ yếu áp dụng ke dạng đảo nhằm tối ưu luồng hành khách lên xuống tàu và chuyển tuyến, đồng thời được trang bị cửa chắn ke ga cùng các hệ thống an toàn theo tiêu chuẩn metro hiện đại.

Ga Tân Bình là ga trên cao duy nhất của tuyến Metro số 2, được thiết kế gồm hai tầng. Tầng 1 là sảnh bán vé, khu thương mại và các phòng chức năng, với giải pháp kiến trúc tận dụng thông gió tự nhiên. Tầng 2 bố trí ke ga dạng lửng, kết nối bằng thang bộ, thang cuốn và thang máy, đảm bảo tiếp cận thuận tiện cho người khuyết tật.

Depot Tham Lương có diện tích hơn 23 ha, bao gồm 21 khu chức năng như khu đỗ tàu, xưởng sửa chữa - bảo dưỡng, trạm điện, tòa nhà điều hành tuyến cùng các hạng mục kỹ thuật phụ trợ. Công trình này giữ vai trò trung tâm kỹ thuật và vận hành, được xem là "đầu não" của toàn tuyến metro số 2.

Khu vực đường Trường Chinh - nơi cuối cùng metro đi qua để vào depot Tham Lương ẢNH: PHẠM HỮU