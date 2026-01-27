Nhà hàng Thanh Niên nói lời tạm biệt sau 36 năm ở trung tâm TP.HCM

Trên fanpage chính thức của mình, mới đây nhà hàng Thanh Niên nằm ngay trung tâm đắc địa của TP.HCM ở số 11 Nguyễn Văn Chiêm, phường Sài Gòn (Q.1 cũ) chính thức nói lời tạm biệt thực khách.

Nhà hàng Thanh Niên sẽ chính thức nói lời tạm biệt vào ngày 13.2.2026 (26 tết) ẢNH: NHTN

Phía nhà hàng đã có những dòng nhắn nhủ đầy xúc động: "36 năm đủ dài để một con người trưởng thành và cũng đủ lâu để một hành trình lưu lại trong ký ức. Nhà hàng Thanh Niên sẽ chính thức nói lời tạm biệt vào ngày 13.2.2026 (26 tết). Bằng niềm vinh hạnh và sự cảm kích, chúng tôi, đội ngũ nhân viên có mặt từ ngày đầu rất hân hạnh cùng quý khách lưu lại những hương vị được gìn giữ hơn ba thập kỷ. Và đã đến lúc hành trình ấy chuyển giao để chuẩn bị cho những điều mới mẻ, tinh hoa hơn trong thời gian sắp tới".

Theo phía nhà hàng, 36 năm qua, ẩm thực nhà hàng Thanh Niên được nuôi dưỡng bởi sự chỉn chu của nồi canh chua vừa đậm, cá kho đủ thấm hay đĩa chả giò giòn rụm chắc nịch... Dù khởi nguồn từ gian bếp nhỏ hay phát triển thành nhà hàng gia đình Việt Nam như hiện tại, Thanh Niên vẫn giữ được "cái hồn" của những món ăn gần gũi, gắn kết bao thế hệ. Không đơn thuần là địa chỉ quen, nhà hàng Thanh Niên dần kết nối thực khách bằng tình yêu món Việt.

Chủ nhà hàng chia sẻ điều xúc động

Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên, anh Lý Chánh, chủ nhà hàng Thanh Niên cho biết lời tạm biệt của nhà hàng sau hơn 3 thập kỷ hoạt động để nhường mặt bằng cho các dự án xây dựng của TP.HCM.

"Nhà hàng phải nói lời tạm biệt sau 36 năm, tôi cũng cảm thấy rất buồn. Những ngày qua, nhiều thực khách hay tin đã tìm tới nhà hàng, có cả khách cũ đã quá quen với nhà hàng, có những vị khách chỉ ăn ở đây 1 - 2 lần trong hơn 10 năm qua cũng quay lại, có những vị khách chưa ăn lần nào cũng tìm tới.

Khách đến với nhà hàng bằng một tình cảm rất đặc biệt khiến bản thân mình cũng cảm thấy xúc động. Buồn vì phải nói lời tạm biệt nhưng cũng thật hạnh phúc khi nhận được tình cảm và sự trân quý từ thực khách!", anh Lý Chánh bày tỏ.

Nhiều thực khách ghé nhà hàng Thanh Niên dùng bữa trong những ngày này ẢNH: NHTN

Nhiều thực khách, cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối khi nhà hàng Thanh Niên, được xem là một trong những địa chỉ ẩm thực mang tính biểu tượng của trung tâm TP.HCM nói lời tạm biệt trước tết. Nhiều người cũng rủ nhau tìm đến đây thưởng thức trong những ngày cuối cùng.

Tài khoản Tống Thị Phúc hoài niệm: "Lần đầu được ăn món cơm hến là ở đây, năm 2001". "Sẽ nhớ mãi nhà hàng Thanh Niên đầy kỷ niệm", anh Phan Chánh Nghĩa bày tỏ. "Ôi nghe mà buồn quá, bao nhiêu kỷ niệm tại nơi này!", chị Út Hương chia sẻ.

Mở cửa từ năm 1989, nhà hàng Thanh Niên đón tiếp hơn 3 triệu thực khách. Phía nhà hàng chia sẻ những người có mặt từ những ngày đầu vẫn tiếp tục đứng bếp nấu nồi lẩu mắm, tô canh chua, kho tộ cá, chiên chả giò mỗi ngày tại đây…