Đời sống Ẩm thực

Cá khoai là cá gì? Loại cá thịt mềm... tan ngay trong miệng nấu món gì ngon?

Cao An Biên
Cao An Biên
19/01/2026 19:45 GMT+7

Từ loài cá làm món ăn quen thuộc của nhà nghèo ngày trước, cá khoai bây giờ đã trở thành một món đặc sản ở nhiều tỉnh miền Trung, được nhiều người ưa chuộng. Đây là cá gì và làm món nào ngon?

Cá khoai là loài cá sống ở vùng biển vùng nước cạn. Loại cá này có thân hình thon dài, có nơi gọi là cá cháo do thịt cá có màu trắng trong suốt, khi nấu chín, cả xương thịt mềm nhũn như cháo.

Cá khoai là cá gì? Loại cá thịt mềm 'tan ngay trong miệng' nấu món gì ngon? - Ảnh 1.

Cá khoai là loài cá đặc sản được nhiều người yêu thích

ẢNH: GIA BÁCH

Cá khoai có tên khoa học là Harpadon nehereus, là một loài cá biển thuộc họ Synodontidae. Loài cá này là loài bản địa vùng nước từ Mumbai đến biển Ả Rập và một số lượng nhỏ cũng được tìm thấy ở vịnh Bengal. Cá khoai có nhiều ở các tỉnh thành dọc ven biển miền Trung của Việt Nam như Quảng Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế…

Sở dĩ người ta vẫn hay nói cá khoai là món ăn của nhà nghèo ngày trước bởi món ăn làm từ loại cá này nhắc nhớ về một thời khó khăn, thời điểm đó, cá khoai bán giá "rẻ như cho" nhưng lại giàu dinh dưỡng nên được nhiều người bình dân ưa chuộng.

Theo dân gian, mùa cá khoai thường từ tháng 11 âm lịch qua tháng chạp, đến trước thềm năm mới. Loài cá này chủ yếu ở vùng nước mặn, cũng có khi bắt gặp chúng ở vùng nước lợ nơi cửa sông, bơi thành đàn. Cá khoai mình tròn, thon dài, mướt như củ khoai lang.

Cá khoai làm món gì ngon?

Cá không vảy, phần lưng và đuôi có màu phơn phớt hồng, hàm rộng với răng sắc. Thịt cá trắng, béo nhẹ, thơm mềm và gần như tan ngay khi đưa vào miệng. Xương cá mềm và trong suốt. Ngày nay, cá khoai với nhiều cách chế biến khác nhau tạo nên những món ăn đặc sản khó quên.

Cá khoai có nhiều cách chế biến khác nhau, từ cách nấu đơn giản, dân dã như nấu canh, làm khô đến lăn bột, lẩu, cháo, nướng… Nguyên liệu để nấu chung với cá khoai thường là các loại rau mùi đủ vị. Với dân biển miền Trung, cá khoai nấu cùng với cải cúc là món ăn quen thuộc nhất.

Nồi canh cá khoai nấu với rau cải cúc đẹp mắt, ngon miệng, nổi bật với vị beo béo ngọt thanh của cá, vị the nhẹ nồng nồng của rau cải cúc, tất cả hòa quyện cùng nhau tạo nên hương vị khó quên.

Cá khoai là cá gì? Loại cá thịt mềm 'tan ngay trong miệng' nấu món gì ngon? - Ảnh 2.

Nhiều món ngon làm từ cá khoai

ẢNH: THANH NIÊN

Nhiều người truyền tai nhau canh cá khoai nấu rau cải cúc còn mát, bổ, lành tính, có tác dụng giải nhiệt, nhuận tràng canh cũng thích hợp cho trẻ em hoặc người mới ốm dậy. Bên cạnh đó, các món cháo cá khoai, canh chua cá khoai, lẩu cá khoai, cá khoai chiên giòn, cá khoai kho… cũng là những món thường được chế biến, tạo nên hương vị khó quên.

Bạn còn những cách nấu cá khoai nào hấp dẫn? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.

