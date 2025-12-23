Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Phát hiện hơn 10 tấn cá khoai chứa formol

Minh Hải
Minh Hải
23/12/2025 12:12 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang vụ vận chuyển, tiêu thụ hơn 10 tấn cá khoai chứa chất formol.

Ngày 23.12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý vụ việc hơn 10 tấn cá khoai chứa chất formol.

Cá khoai được đóng trong các thùng xốp

Cá khoai được đóng trong các thùng xốp

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cùng Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) phát hiện, bắt quả tang tài xế Nguyễn Thanh Phương (44 tuổi, ngụ xã Vân Canh, Gia Lai) điều khiển xe đầu kéo, kéo theo rơmooc, chở hơn 9 tấn cá khoai chứa chất formol.

Tại thời điểm trên, tài xế Phương đang giao hơn 2 tấn cá khoai (đóng trong 101 thùng) cho các cửa hàng bán hải sản của ông Văn Tiến Dũng (42 tuổi, ngụ P.Nam Sầm Sơn, Thanh Hóa), bà Ngô Thị Hiển (48 tuổi) và ông Lê Văn Long (44 tuổi, đều ở P.Sầm Sơn, Thanh Hóa); hơn 7 tấn còn lại vẫn đang trên xe. 

Đặc biệt, khi kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện trong các cửa hàng trên đang lưu trữ 1 tấn cá khoai đã thu mua từ trước đó.

Hơn 10 tấn cá khoai chứa formol, chất gây nguy hại cho sức khỏe con người

Hơn 10 tấn cá khoai chứa formol, chất gây nguy hại cho sức khỏe con người

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Tại cơ quan công an, tài xế Nguyễn Thanh Phương khai nhận sau khi vận chuyển hoa quả từ Tiền Giang đến Lạng Sơn giao hàng thì được Công ty TNHH quốc tế Anh Minh VN (trụ sở tại Lạng Sơn) thuê vận chuyển 9,672 tấn cá khoai nhập khẩu từ Trung Quốc (qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị) đi giao cho các cửa hàng ở các tỉnh Thanh Hóa, Bình Định với công vận chuyển 20 triệu đồng.

Kết quả mẫu xét nghiệm cá khoai thu giữ, xác định tổng hơn 10 tấn (hơn 9 tấn do tài xế Phương vận chuyển và hơn 1 tấn cá khoai trong kho của 3 cửa hàng trên) đều có chứa chất formol từ 90 - 105 mg/kg.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ tang vật và phương tiện, đồng thời tiến hành điều tra, xử lý vụ việc.

Khám phá thêm chủ đề

Formol cá khoai Xét nghiệm Thanh Hóa
