Thời sự

Bắt quả tang vụ tàng trữ thuốc lá lậu lớn nhất Gia Lai

Trị Bình
Trị Bình
22/12/2025 15:42 GMT+7

Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt quả tang vụ buôn bán, tàng trữ thuốc lá điếu ngoại nhập lậu với số lượng đặc biệt lớn, hơn 25.000 bao. Đây là vụ việc liên quan thuốc lá nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương.

Ngày 22.12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết các đơn vị chức năng đang phối hợp điều tra, xử lý vụ buôn bán, tàng trữ hàng cấm là thuốc lá lậu với số lượng chưa từng ghi nhận trước đó tại địa phương.

Bắt quả tang vụ tàng trữ thuốc lá lậu lớn nhất Gia Lai - Ảnh 1.

Lực lượng công an kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Bạch Liên (53 tuổi, ở tổ dân phố Huỳnh Kim, P.An Nhơn Nam, Gia Lai), phát hiện số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập

ẢNH: TRỊ BÌNH

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 21.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an P.An Nhơn Nam tiến hành kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Bạch Liên (53 tuổi, ở tổ dân phố Huỳnh Kim, P.An Nhơn Nam). Trước đó, lực lượng chức năng đã thu thập được tài liệu, chứng cứ xác định nơi này đang tàng trữ số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng carton chứa thuốc lá nhập lậu các loại được cất giấu tinh vi dưới hầm nhà. Qua kiểm đếm, tổng số tang vật bị thu giữ là 25.120 bao thuốc lá.

Thượng tá Nguyễn Thanh Quang, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đây là số lượng thuốc lá nhập lậu lớn nhất trong một vụ việc mà đơn vị phát hiện, làm rõ từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với bà Liên, đồng thời niêm phong toàn bộ tang vật thuốc lá nhập lậu để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng xác minh, làm rõ nguồn gốc số hàng cấm cũng như đường dây vận chuyển, tiêu thụ có liên quan.

thuốc lá lậu nhập lậu hàng lậu Gia Lai
