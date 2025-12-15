Gia Lai: Bắt nhanh nghi phạm trộm cắp tiền, vàng gần 1 tỉ đồng

Ngày 15.12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ N.V.T (23 tuổi, quê Lâm Đồng; tạm trú thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, Gia Lai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm N.V.T bị bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản ẢNH: TRỊ BÌNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 14.12, bà H.T.L (ở thôn Xuân Phong Nam) khóa cửa nhà đi bán bánh xèo tại chợ Đồng Bàu ở gần nhà. Đến trưa cùng ngày, khi trở về, bà L. phát hiện tủ sắt trong phòng ngủ bị cạy phá, số tiền khoảng 200 triệu đồng và 5,75 cây vàng 9999 bị lấy mất. Tổng giá trị tài sản bị trộm cắp ước tính khoảng 1 tỉ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Hòa xác định đây là vụ trộm cắp có tính chất phức tạp, tài sản bị chiếm đoạt giá trị lớn. Lực lượng công an xã đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét.

Qua xác minh, đến khoảng 17 giờ 45 ngày 14.12, Công an xã An Hòa mời N.V.T về trụ sở làm việc. Tại đây, ban đầu T. quanh co, chối tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, T. đã thừa nhận hành vi lén lút đột nhập vào nhà bà L. để trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm hơn 120 triệu đồng tiền mặt và 5,5 cây vàng (gồm lắc tay, nhẫn vàng). Phần tài sản còn lại liên quan vụ trộm cắp đang tiếp tục được làm rõ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý N.V.T theo quy định của pháp luật.