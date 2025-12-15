Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai: Bắt nhanh nghi phạm trộm cắp tiền, vàng gần 1 tỉ đồng

Trị Bình
Trị Bình
15/12/2025 11:28 GMT+7

Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ nghi phạm, thu hồi phần lớn tang vật, làm rõ thủ đoạn đột nhập nhà dân trộm cắp tiền, vàng trị giá khoảng 1 tỉ đồng.

Ngày 15.12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ N.V.T (23 tuổi, quê Lâm Đồng; tạm trú thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, Gia Lai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Gia Lai: Bắt nhanh nghi phạm trộm cắp tiền, vàng trị giá khoảng 1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nghi phạm N.V.T bị bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

ẢNH: TRỊ BÌNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 14.12, bà H.T.L (ở thôn Xuân Phong Nam) khóa cửa nhà đi bán bánh xèo tại chợ Đồng Bàu ở gần nhà. Đến trưa cùng ngày, khi trở về, bà L. phát hiện tủ sắt trong phòng ngủ bị cạy phá, số tiền khoảng 200 triệu đồng và 5,75 cây vàng 9999 bị lấy mất. Tổng giá trị tài sản bị trộm cắp ước tính khoảng 1 tỉ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Hòa xác định đây là vụ trộm cắp có tính chất phức tạp, tài sản bị chiếm đoạt giá trị lớn. Lực lượng công an xã đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét.

Qua xác minh, đến khoảng 17 giờ 45 ngày 14.12, Công an xã An Hòa mời N.V.T về trụ sở làm việc. Tại đây, ban đầu T. quanh co, chối tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, T. đã thừa nhận hành vi lén lút đột nhập vào nhà bà L. để trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm hơn 120 triệu đồng tiền mặt và 5,5 cây vàng (gồm lắc tay, nhẫn vàng). Phần tài sản còn lại liên quan vụ trộm cắp đang tiếp tục được làm rõ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý N.V.T theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Bắt nghi phạm gây ra nhiều vụ trộm cắp ở Quảng Trị

Bắt nghi phạm gây ra nhiều vụ trộm cắp ở Quảng Trị

Công an xã Triệu Phong (Quảng Trị) vừa bắt giữ một nghi phạm 18 tuổi gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn.

Khám phá thêm chủ đề

trộm cắp Trộm cắp tài sản Gia Lai Công an tỉnh Gia Lai đột nhập nhà dân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận