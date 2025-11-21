Bắt nghi phạm gây ra nhiều vụ trộm cắp ở Quảng Trị

Ngày 21.11, thông tin từ Công an xã Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa bắt giữ một nghi phạm có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, Công an xã Triệu Phong nhận được nhiều tin báo của người dân về các vụ trộm cắp liên tiếp xảy ra trên địa bàn. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện L.D.T (18 tuổi, trú tại xã Ái Tử, Quảng Trị) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở công an để làm rõ.

Nghi phạm khai nhận gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn xã Triệu Phong và các xã, phường lân cận ẢNH: CÔNG AN XÃ TRIỆU PHONG

Tại cơ quan điều tra, T. khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn xã Triệu Phong.

Cụ thể, ngày 7.11, T. cắt khóa một cửa hàng điện thoại, lấy trộm 1 máy tính xách tay và 5 điện thoại di động. Tiếp đó, lúc 3 giờ sáng 12.11, T. đột nhập cơ sở sản xuất đá lạnh, lấy trộm 1 xe mô tô BS 74K4-5985. Sáng hôm sau (13.11), T. cắt khóa nhà anh P.V.C (trú tại khu phố 2, xã Triệu Phong) lấy trộm một xe mô tô. Rạng sáng 16.11, T. đột nhập nhà một người khác là L.V.C, lấy trộm một xe mô tô.

Ngoài các vụ trộm trên, T. còn khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khác ở các xã Ái Tử, Triệu Cơ, Triệu Bình và P.Quảng Trị.

Công an xã Triệu Phong đang hoàn thành các thủ tục, tiếp tục điều tra, xử lý đối với T.



