Nhóm thiếu niên gây hàng loạt vụ trộm tài sản ở Đà Nẵng

Ngày 7.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết khi mở rộng điều tra vụ án “gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại P.Hòa Khánh, thì phát hiện nhóm thiếu niên liên quan đến hàng loạt vụ trộm tài sản trên địa bàn.

Qua điều tra, công an xác định nhóm gồm: H.H.Th (15 tuổi), V.L.N.D (13 tuổi), L.P.C.K (14 tuổi), N.T.P (15 tuổi), V.V.H (16 tuổi), L.H.G.B (16 tuổi), H.V.Th (13 tuổi), T.A.H (14 tuổi) và N.T.Th (13 tuổi, cùng trú TP.Đà Nẵng), L.V.A.D (14 tuổi, trú tỉnh Sóc Trăng cũ nay là TP.Cần Thơ), đã sử dụng 2 xe máy do phạm tội mà có để tiếp tục đi trộm xe máy.

Nhóm này gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy tại TP.Đà Nẵng trong thời gian ngắn ẢNH: Đ.X

Từ ngày 15.10 đến 3.11, nhóm này thực hiện 10 vụ trộm, trong đó có 9 vụ trộm xe máy và 1 vụ trộm 11 triệu đồng.

Mở rộng điều tra vụ trộm tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục làm rõ nhóm khác gồm Đ.L.N.T (15 tuổi), Đ.L.N.Â (15 tuổi), T.T.N.V (17 tuổi) và N.V.H.V (15 tuổi, cùng trú TP.Đà Nẵng) về hành vi trộm bình ắc quy và IC từ 2 xe máy do nhóm trên trộm nhưng chưa kịp tiêu thụ.

Nhóm nghi phạm trộm bình ắc quy và IC xe máy ẢNH: Đ.X

Cơ quan công an đã thu hồi được 7/9 xe máy bị mất; số tiền trong vụ trộm cắp các nghi phạm khai đã tiêu xài hết.

Hồ sơ vụ trộm tài sản đã được chuyển đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng để tiếp tục xử lý theo quy định.