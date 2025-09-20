Em ruột đột nhập tiệm áo cưới của chị, trộm hơn 100 triệu đồng

Ngày 20.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự nghi phạm Trần Văn Tiên (27 tuổi, trú thôn 4, xã Lãnh Ngọc, TP.Đà Nẵng) để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản".

Đáng chú ý, nạn nhân trong vụ việc không ai khác chính là chị ruột của Tiên, chủ tiệm áo cưới Phương Luxury (xã Trà My, TP.Đà Nẵng).

Nghi phạm Trần Văn Tiên bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản" ẢNH: Đ.X

Trước đó, tối 15.9, trong lúc ăn nhậu cùng bạn bè và chị gái, Tiên xảy ra mâu thuẫn, bị chị la mắng. Bực tức, Tiên nảy sinh ý định trả thù bằng cách đột nhập tiệm áo cưới của chị để lấy tài sản.

Đến rạng sáng 16.9, Tiên lẻn vào tiệm, lấy 1 máy ảnh Canon R, 2 ống kính và 1 đèn flash chuyên dụng. Tổng giá trị tài sản ước tính hơn 100 triệu đồng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã xác định được nghi phạm và bắt giữ Tiên khi Tiên đang tìm cách mang số tài sản đi tiêu thụ. Toàn bộ tang vật đã được thu hồi.

Không chỉ dừng lại ở vụ trộm trên, quá trình đấu tranh, cơ quan công an còn làm rõ trước đó Tiên cùng đồng phạm Nguyễn Văn Đệ (30 tuổi, trú xã Lãnh Ngọc) thực hiện một vụ trộm khác tại thôn Thanh Trước, xã Trà Liên (TP.Đà Nẵng).

Nghi phạm Nguyễn Văn Đệ tại cơ quan công an ẢNH: Đ.X

Chiều 12.9, lúc đi viếng hương ở gần nhà anh Nguyễn Văn T., Tiên phát hiện vắng người nên rủ Đệ đi "ăn trộm". Cả hai dùng xà beng cạy két sắt, lấy 2 khâu vàng trọng lượng 1 chỉ và 6 khâu vàng trọng lượng 0,5 chỉ, tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng. Sau đó, Tiên và Đệ bán vàng, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Trần Văn Tiên và Nguyễn Văn Đệ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi phạm tội khác.