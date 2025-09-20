Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Em ruột đột nhập tiệm áo cưới của chị, trộm hơn 100 triệu đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
20/09/2025 20:50 GMT+7

Nghi phạm Trần Văn Tiên trộm tài sản hơn 100 triệu đồng từ chính tiệm áo cưới của chị gái.

Ngày 20.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự nghi phạm Trần Văn Tiên (27 tuổi, trú thôn 4, xã Lãnh Ngọc, TP.Đà Nẵng) để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản". 

Đáng chú ý, nạn nhân trong vụ việc không ai khác chính là chị ruột của Tiên, chủ tiệm áo cưới Phương Luxury (xã Trà My, TP.Đà Nẵng).

Em ruột đột nhập tiệm áo cưới của chị, trộm hơn 100 triệu đồng- Ảnh 1.

Nghi phạm Trần Văn Tiên bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản"

ẢNH: Đ.X

Trước đó, tối 15.9, trong lúc ăn nhậu cùng bạn bè và chị gái, Tiên xảy ra mâu thuẫn, bị chị la mắng. Bực tức, Tiên nảy sinh ý định trả thù bằng cách đột nhập tiệm áo cưới của chị để lấy tài sản. 

Đến rạng sáng 16.9, Tiên lẻn vào tiệm, lấy 1 máy ảnh Canon R, 2 ống kính và 1 đèn flash chuyên dụng. Tổng giá trị tài sản ước tính hơn 100 triệu đồng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã xác định được nghi phạm và bắt giữ Tiên khi Tiên đang tìm cách mang số tài sản đi tiêu thụ. Toàn bộ tang vật đã được thu hồi.

Không chỉ dừng lại ở vụ trộm trên, quá trình đấu tranh, cơ quan công an còn làm rõ trước đó Tiên cùng đồng phạm Nguyễn Văn Đệ (30 tuổi, trú xã Lãnh Ngọc) thực hiện một vụ trộm khác tại thôn Thanh Trước, xã Trà Liên (TP.Đà Nẵng).

Em ruột đột nhập tiệm áo cưới của chị, trộm hơn 100 triệu đồng- Ảnh 2.

Nghi phạm Nguyễn Văn Đệ tại cơ quan công an

ẢNH: Đ.X

Chiều 12.9, lúc đi viếng hương ở gần nhà anh Nguyễn Văn T., Tiên phát hiện vắng người nên rủ Đệ đi "ăn trộm". Cả hai dùng xà beng cạy két sắt, lấy 2 khâu vàng trọng lượng 1 chỉ và 6 khâu vàng trọng lượng 0,5 chỉ, tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng. Sau đó, Tiên và Đệ bán vàng, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Trần Văn Tiên và Nguyễn Văn Đệ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi phạm tội khác.

Tin liên quan

Đà Nẵng: 2 nghi phạm người Trung Quốc trộm hơn 600 triệu đồng

Đà Nẵng: 2 nghi phạm người Trung Quốc trộm hơn 600 triệu đồng

Chỉ sau 6 giờ điều tra, Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ 2 nghi phạm người Trung Quốc trộm hơn 600 triệu đồng, thu hồi toàn bộ tang vật khi nhóm này chuẩn bị ra sân bay bỏ trốn.

Khám phá thêm chủ đề

trộm tạm giữ hình sự Áo cưới máy ảnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận