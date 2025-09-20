Khánh thành 'Không gian thể thao thanh niên' ở TP.Đà Nẵng, phục vụ hàng nghìn người dân

Sáng 20.9, tại nhà văn hóa Thanh Quýt 1 (P.An Thắng, TP.Đà Nẵng), Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Trung tâm Tình nguyện quốc gia, Thành đoàn Đà Nẵng và tổ chức lễ khánh thành công trình "Không gian thể thao Thanh niên – Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ".

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi Cơ quan T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Anh Nguyễn Kim Quy tặng thẻ thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh ẢNH: NAM THỊNH

Công trình có tổng diện tích hơn 3.400 m², bao gồm một sân bóng chuyền mới, khu vực lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời và một sân bóng đá được cải tạo. Với quy mô này, công trình dự kiến đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất cho khoảng 200 người mỗi ngày, phục vụ hơn 3.000 cư dân cùng 500 thanh niên công nhân, học sinh trong khu vực.

Đây là công trình thứ 3 trong chuỗi 6 công trình thể thao thanh niên triển khai trong năm 2025.

Hoạt động này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc thực hiện các công trình an sinh xã hội.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Câu lạc bộ thể thao thanh niên P.An Thắng chính thức được thành lập. Với sự tham gia của các đoàn viên, thanh niên địa phương, câu lạc bộ sẽ tạo ra một môi trường để duy trì việc rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên.

Công trình "Không gian thể thao thanh niên" ở TP.Đà Nẵng đưa vào hoạt động để phục vụ hàng nghìn người dân ẢNH: NAM THỊNH

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Trung tâm Tình nguyện quốc gia đã trao tặng 50 thẻ bảo hiểm y tế (trị giá gần 32 triệu đồng) cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn P.An Thắng. Món quà thiết thực này là nguồn động viên các em đầu năm học mới.

Việc triển khai các công trình không chỉ phát huy vai trò của tổ chức Đoàn - Hội trong việc tiếp tục chăm lo, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng trong giới trẻ.

